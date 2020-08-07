国家脱贫攻坚普查现场登记工作展开 实行严格质量监督

人民网北京8月7日电 （杨曦）日前，国家脱贫攻坚普查媒体通气座谈会在京举行。会上，普查领导小组办公室副主任、国家统计局住户调查办公室主任方晓丹对脱贫攻坚普查工作总体安排及进展情况进行了介绍。

方晓丹表示，国家脱贫攻坚普查是精准扶贫精准脱贫的重要基础性工作，是对脱贫攻坚成效的一次全面检验。党中央、国务院高度重视脱贫攻坚普查工作，各地区、各部门根据国务院统一部署，各负其责、通力协作、密切配合，在机构组建、方案制定、开展试点、清查摸底、工作保障等方面做了大量工作，为正式开展普查打下了坚实基础。

方晓丹介绍，目前第一批普查县现场登记工作正在开展。普查范围和对象是2019年底之前摘帽的贫困县、享受片区政策的新疆阿克苏地区7个市县和抽中的非国家贫困县的建档立卡户、行政村及县。跨县异地派驻的普查员使用移动智能终端设备，逐一访问普查户，实地查看家庭相关情况和有关材料，现场审核普查数据并即时上报。为确保普查数据真实可靠，经得起各方面检验，普查工作全过程实行严格的质量监督和管理。

此外，明年1月还将对2020年摘帽的贫困县进行普查，全部工作将于明年结束。

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