海关总署：7月份我国外贸出口同比增长10.4%

人民网北京8月7日电 （栗翘楚）海关总署今日发布数据显示，今年前7个月，我国货物贸易进出口总值17.16万亿元人民币，比去年同期（下同）下降1.7%，降幅较上半年收窄1.5个百分点。其中，出口9.4万亿元，下降0.9%；进口7.76万亿元，下降2.6%；贸易顺差1.64万亿元，增加8.1%。7月份，我国外贸进出口2.93万亿元，增长6.5%。其中，出口1.69万亿元，增长10.4%；进口1.24万亿元，增长1.6%；贸易顺差4422.3亿元，增加45.9%。

一般贸易进出口比重提升，保税物流进出口增长。前7个月，我国一般贸易进出口10.35万亿元，下降0.5%，占我外贸总值的60.3%，比去年同期提升0.7个百分点。其中，出口5.59万亿元，增长0.6%；进口4.76万亿元，下降1.9%。同期，加工贸易进出口4.03万亿元，下降7.1%。其中，出口2.55万亿元，下降7.7%；进口1.48万亿元，下降6.1%。此外，我国以保税物流方式进出口2.07万亿元，增长2.9%。其中，出口7002.7亿元，增长5.3%；进口1.37万亿元，增长1.7%。

对东盟、欧盟和日本进出口增长，对美国进出口下降。前7个月，我与东盟贸易总值2.51万亿元，增长6.6%，占我外贸总值的14.6%。其中，我对东盟出口1.4万亿元，增长5.6%；自东盟进口1.11万亿元，增长7.8%；对东盟贸易顺差2881.3亿元，减少2.1%。我与欧盟贸易总值为2.41万亿元，增长0.1%，占我外贸总值的14%。其中，我对欧盟出口1.47万亿元，增长4%；自欧盟进口9367.2亿元，下降5.6%；对欧盟贸易顺差5347.8亿元，增加26.5%。中美贸易总值为2.03万亿元，下降3.3%，占我外贸总值的11.8%。其中，我对美国出口1.56万亿元，下降4.1%；自美国进口4755亿元，下降0.3%；对美贸易顺差1.08万亿元，减少5.7%。中日贸易总值为1.22万亿元，增长1.1%，占我外贸总值的7.1%。其中，对日本出口5571.3亿元，增长0.2%；自日本进口6668.5亿元，增长1.8%；对日贸易逆差1097.2亿元，增加10.8%。

民营企业进出口增长、比重提升。前7个月，民营企业进出口7.83万亿元，增长7.2%，占我外贸总值的45.6%，比去年同期提升3.8个百分点。其中，出口5.12万亿元，增长6.4%，占出口总值的54.5%；进口2.71万亿元，增长8.7%，占进口总值的34.9%。同期，外商投资企业进出口6.65万亿元，下降5%，占我外贸总值的38.8%。其中，出口3.43万亿元，下降7.7%；进口3.22万亿元，下降2.1%。此外，国有企业进出口2.62万亿元，下降13.9%，占我外贸总值的15.2%。其中，出口8240.5亿元，下降10.9%；进口1.79万亿元，下降15.2%。

机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装出口下降。前7个月，我国出口机电产品5.5万亿元，增长0.2%，占出口总值的58.5%。其中，自动数据处理设备及其零部件出口7707亿元，增长6%；手机4195.4亿元，增长6.5%。同期，出口包括口罩在内的纺织品6343.2亿元，增长35.8%；服装4676亿元，下降13.8%；塑料制品2989亿元，增长11.5%；家具1968.2亿元，下降2.6%；鞋靴1282.2亿元，下降26.7%；玩具995亿元，下降2.4%；箱包766亿元，下降26.7%。此外，出口钢材3288万吨，减少17.6%；汽车（含底盘）52万辆，减少25.9%。

铁矿砂进口量价齐升，原油、煤、天然气、大豆等商品进口量增价跌。前7个月，我国进口铁矿砂6.6亿吨，增加11.8%，进口均价为每吨641.2元，上涨1.1%；原油3.2亿吨，增加12.1%，进口均价为每吨2321.9元，下跌29.7%；煤2亿吨，增加6.8%，进口均价为每吨495.4元，下跌7.6%；天然气5570.6万吨，增加1.9%，进口均价为每吨2547.7元，下跌15.6%；大豆5513.5万吨，增加17.7%，进口均价为每吨2729.6元，下跌0.5%；初级形状的塑料2271.9万吨，增加9%，进口均价为每吨8763元，下跌13.2%；成品油1881.6万吨，增加2.2%，进口均价为每吨2884.8元，下跌23.5%；钢材994.8万吨，增加49.3%，进口均价为每吨6116.2元，下跌25.4%；未锻轧铜及铜材360.3万吨，增加34%，进口均价为每吨4.25万元，下跌6.3%。此外，进口机电产品3.48万亿元，增长1.8%。其中，集成电路2891.6亿个，增加24.8%，价值1.29万亿元，增长15.7%；汽车（含底盘）43万辆，减少30.1%，价值1428亿元，下降25.4%。

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