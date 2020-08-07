报告：去年全国县域旅游总收入平均值近45亿元

为进一步推动我国县域旅游发展，系统、全面分析我国县域旅游发展现状，全国县域旅游研究课题组、北京华夏佰强旅游咨询中心近日在京联合发布第二届全国县域旅游研究成果《全国县域旅游研究报告2020》暨“2020年全国县域旅游综合实力百强县”“2020年全国县域旅游发展潜力百佳县”榜单。2020年全国县域旅游研究对象为大陆地区1881个的县（含县级市、自治县、旗、自治旗、特区、林区）。县域旅游综合实力研究从旅游经济发展水平、政府推动作用、旅游产业综合带动功能、旅游开发与环境保护、旅游设施与服务功能、旅游质量监督与市场监管6个方面35个指标构建指标体系，得分居前100位的即为2020年全国县域旅游综合实力百强县。

《2020全国县域旅游研究报告》显示，2019年，全国县域旅游总收入平均值为44.69亿元，接待游客总人数平均值为519.35万人次，与2018年相比，分别提高了7.41%、15.67%。其中，旅游总收入超过200亿元的有57个县，100-199亿元的有149个县，50-99亿元的有347个县，分别比2018年增加了15个、46个、45个县；接待游客总人数超过2000万人次的有60个县，1000-1999万人次的有210个县，500-999万人次的有411个县，分别比2018年增加了26个、42个、23个县。尤其值得关注的是，旅游总收入超百亿且接待游客总人数超千万的超级旅游大县有166个，比2018年增加了40个，增幅为31.74%。其中，浙江最多，有38个县，贵州、四川、云南、江苏、江西，各有24个、16个、11个、10个、10个县入围。

《2020全国县域旅游研究报告》显示，2020全国县域旅游综合实力百强县分布在18个省份。具体分布为；浙江贵州江苏三省最多，分别占38席、10席、10席；江西占8席、四川7席，云南占5席、山东、湖南各占4席，福建、河北、河南和山西均为2席，安徽、甘肃、广东、广西、湖北和重庆各占1席。

《2020全国县域旅游研究报告》显示，2019年全国县域旅游综合实力百强县平均实现旅游总收入226.56亿元，平均接待游客总人数为2039.47万人次，分别比上一年提高了18.06%、6.16%。

由于旅游资源的开发价值和旅游产业运行状态同区位条件、市场需求、开发难易程度及旅游政策等因素密切相关，旅游发展潜力评价是一个对城市旅游业系统的分析和总结。旅游发展潜力指标体系包含旅游资源潜力、旅游市场潜力、旅游开发效益、社会经济支撑条件5个方面，共20个指标。得分靠前的100个县即为2020年全国县域旅游发展潜力百佳县，

2020全国县域旅游发展潜力百佳县分布在22个省份。具体分布为：四川占12席、广东占10席，河南占7席，河北、安徽、贵州、江西、陕西、云南均占6席，浙江、山东、重庆均为5席，湖北4席，福建、广西、山西各3席，湖南2席，吉林、江苏、辽宁、内蒙古、黑龙江均为1席。

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