四部门联合发文：持续推进农业水价综合改革工作

人民网北京8月7日电（记者毕磊）据国家发展改革委网站消息，近日，国家发展改革委、财政部、水利部、农业农村部联合印发的《关于持续推进农业水价综合改革工作的通知》(以下简称《通知》)。《通知》要求，各地要克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，持续推进农业水价综合改革，不折不扣将各项工作部署落到实处，确保完成今年改革任务。

《通知》指出，各地要牢牢树立“先建机制、后建工程”理念，将有效灌溉面积范围内的大中型灌排工程建设、高标准农田和高效节水灌溉项目区作为改革实施重点，坚持工程建设与机制建立并重。

《通知》提到，要紧密结合当地实际情况，因地制宜精心设计改革具体操作方案，抓住工程建设有利时机，利用设施节水、农艺节水和管理节水腾出的空间，协同配套推进农业水价形成机制、工程建设和管护机制、精准补贴和节水奖励机制、终端用水管理机制建立，提高用户节水意识，总体不增加农民负担；要尊重农民意愿，建设符合当地实际的供水计量体系，根据供水计量需要，合理细化计量单元，按照与当地财力相匹配的原则配备计量设施。

另外，鼓励选择量水槽、量水堰、量水标尺等经济适用的设施，利用可起到量水作用的水工建筑物或“以电折水”等方式，满足基本计量需求，有条件的地区可以运用信息化管理手段，实现精确计量。要将计量设施作为灌溉工程体系的重要组成部分，多渠道筹集计量设施建设资金，加大投入力度。已完成供水成本核算的大中型灌区要有序开展成本监审，合理制定或调整水价；重点中型灌区要加快推进供水成本核算，争取年内完成核算任务。

在有序做好改革验收工作方面，《通知》要求，北京、上海、江苏、浙江等率先完成改革的省份要做好改革收尾阶段各项工作，根据验收办法全面有序推进改革验收，力争年底前基本完成。

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