人社部：让农民工在哪里都能享受到平等的公共就业服务

人民网北京8月7日电（记者林露）7日，在国新办举行的国务院政策例行吹风会上，人社部副部长李忠指出，截至二季度末，农民工外出务工总量达到1.78亿人，已经恢复至去年同期的97.3%。“农民工就业关系到经济发展、社会稳定和民生改善，我们将真抓实干，努力让农民工在城市能稳定，在家乡有工作，在哪里都能享受到平等的公共就业服务。”李忠说。

李忠表示，当前不确定因素仍然较多，仍有部分农民工没有外出或外出稳定性不高，一些外出后再次返乡，农民工就业形势还面临一定压力。近日，国务院办公厅出台支持多渠道灵活就业的意见，人社部等部门印发《关于做好当前农民工就业创业工作的意见》。

李忠介绍说，该文件提出了三方面支持举措：

一是拓宽外出就业渠道。坚持稳岗拓岗并重，支持多渠道灵活就业。在稳岗方面，全面落实援企稳岗政策，强化住宿餐饮等行业扶持政策，最大限度稳岗。比如，今年以来实施的减、免、缓、返、补等政策，上半年共减免企业养老、失业、工伤三项社保费5769亿元，缓缴三项社保费431亿元，失业保险稳岗返还636亿元，发放各类就业补贴405亿元，取得了较好效果。随着这些政策延长实施期限，预计全年将为企业减负超过2万亿元。“应该说，这些支持对企业稳岗都是真金白银，可以说实实在在的对企业渡难关、稳岗位发挥了积极作用。”李忠说。在拓岗方面，优先上马带动就业能力强的项目，优先发展吸纳就业多的生活服务业和劳动密集型产业，培育经济发展新动能，将吸纳农民工就业数量作为增加城镇建设用地规模的重要条件，全力以赴拓岗。在支持多渠道灵活就业方面，支持农民工同等享受灵活就业支持政策，为他们在城镇地区灵活就业创造良好环境。

二是促进就地就近就业，重点在产业、项目和扶持返乡下乡创业上发力，通过“三个一批”促进农民工就近就地就业。一是发展农林业相关产业吸纳一批，推动乡村一二三产业融合发展，将带动就业作为创建现代农林业产业园重要考量。二是推动工程建设拉动一批，结合特色产业、农村中小型基础设施建设，灾后恢复重建等，将以工代赈劳务报酬资金占比提高至15%以上。三是通过创业带动一批，提升创业服务能力，落实好创业扶持政策，对首次创业经营满6个月的农民工先行发放一半一次性创业补贴。

三是强化平等就业服务和权益保障，落实政府工作报告提出的农民工在就业地平等享受就业服务政策精神，细化工作要求，实现服务、培训、维权协调联动。提供平等就业服务，在就业地、参保地全面放开失业登记，及时提供求职帮助。开展针对性职业技能培训，满足多元化技能提升的需求，支持在培训地享受培训补贴政策。加强劳动权益维护，妥善处理各类劳动争议，更好发挥调解仲裁与监察执法作用，切实维护农民工劳动保障权益。

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