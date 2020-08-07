人社部：截至6月底贫困劳动力外出务工2831万人 超过去年

人民网北京8月7日电（记者林露）7日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，就日前国务院办公厅出台支持多渠道灵活就业的意见，人社部等部门印发《关于做好当前农民工就业创业工作的意见》介绍有关情况。人社部副部长李忠在会上表示，贫困劳动力就业是当前就业工作的重中之重。据介绍，截至6月底，贫困劳动力外出务工2831万人，超过了去年的水平。

李忠介绍，就业是贫困劳动力增收脱贫、稳定脱贫的重要渠道。今年是脱贫攻坚决战决胜全面收官之年，做好就业扶贫的工作意义重大。今年以来，人力资源和社会保障部会同国务院扶贫办等有关方面，及时出台了鼓励吸纳、帮助外出、兜底保障等一系列扶持政策，组织开展了支持湖北“6+1”劳务协作、易地扶贫搬迁就业帮扶行动、数字平台经济促就业助脱贫行动等一系列活动，同时密集开展线上招聘、线下“点对点、一站式”的就业服务，全力帮助贫困劳动力就业。截至6月底，贫困劳动力外出务工2831万人，超过了去年的水平，就业扶贫工作总体好于预期。

李忠表示，贫困劳动力就业竞争力相对较弱，就业扶贫任务依然艰巨。对此，文件对优先保障贫困劳动力稳岗就业作出了具体部署。

一是稳定外出，做到“三个优先”：对有意愿外出还没有外出的，优先开展有组织劳务输出，做到应出尽出；对已经外出就业的，鼓励企业优先留用，努力稳定就业岗位；对失业的，优先提供转岗就业机会，全力稳在当地。

二是承接返乡，对一些确实外出就业比较困难，而且返乡意愿比较强的贫困劳动力，积极稳妥承接，充分发挥扶贫龙头企业、扶贫车间作用，统筹用好各类乡村公益性岗位，保障返乡贫困劳动力就业机会。

三是保住重点，52个未摘帽贫困县、“三区三州”等深度贫困地区、易地扶贫搬迁大型安置区以及湖北等受疫情影响严重地区的贫困劳动力就业难度更大，是重中之重。“我们将在项目资源上更倾斜，帮扶举措上更精准，岗位投放上更密集，劳务输出上更有序，给予更大支持。”李忠表示。

(责编：林露、李昉)