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电商热点：15部门印发意见促进农民工就业 上半年网络游戏投诉量上升

2020年08月07日16:52  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京8月7日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：为促进农民工就业创业，助力农民增收致富，维持就业大局稳定，打赢脱贫攻坚战，人力资源社会保障部、国家发展改革委等15部门印发《关于做好当前农民工就业创业工作的意见》(以下简称《意见》)，提出拓宽外出就业渠道、促进就地就近就业、强化平等就业服务和权益保障、优先保障贫困劳动力稳岗就业四个方面政策措施，稳定城镇常住农民工就业，确保农民工就业形势总体平稳，困难农民工及时得到救助。中消协近日发布《2020年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》，“宅”经济引发投诉新热点。联合国开发计划署联合微信发起“小而有力”倡议，京东启动“企业超省月”推动中小微企业在疫情后的经济复苏、数字化能力建设。

（重庆渝北：“老乡就在家乡”助力农民工就业）

　　1. 15部门：支持农民工从事直播销售、网约配送等新就业形态

　　日前，经国务院同意，人力资源社会保障部、国家发展改革委等15部门印发《关于做好当前农民工就业创业工作的意见》。《意见》从拓宽外出就业渠道、促进就地就近就业、强化平等就业服务和权益保障、优先保障贫困劳动力稳岗就业等方面，对稳定和扩大农民工就业创业进行了部署。在拓宽外出就业渠道方面，支持政策对城镇户籍居民和农民工一视同仁，因地制宜发展零工市场或劳务市场，搭建企业用工余缺调剂平台，支持农民工从事直播销售、网约配送等新就业形态增加收入。

　　2. 中消协发布《2020年上半年全国消协组织受理投诉情况分析》

　　中国消费者协会（以下简称“中消协”）8月5日公布2020年上半年全国消协组织受理投诉情况分析统计，据统计，2020年上半年全国消协组织共受理消费者投诉561,522件，解决437,988件，投诉解决率78%，为消费者挽回经济损失79,793万元。其中，因经营者有欺诈行为得到加倍赔偿的投诉1,403件，加倍赔偿金额415万元。各级消协组织接待消费者来访和咨询65万余人次。“宅”经济引发投诉新热点，主要集中在在线视频、网络游戏投诉上升，在线培训服务乱象频现，直播电商购物亟待规范， 网络宽带质量堪忧等方面。

　　3. 联合国开发计划署联合微信发起“小而有力”倡议

　　8月4日，腾讯微信与联合国开发计划署发起“小而有力”倡议，围绕推进绿色经济、消除数字鸿沟、增强社会韧性三个主题，一同号召更多的社会力量，推动中小微企业在疫情后的经济复苏、数字化能力建设。与此同时，微信支付宣布正式面向小商家上线“商家小程序”，具有免开发、无门槛、易操作的特点，任何小商家都可以快速拥有自己的“线上店铺”。

　　4. 京东“企业超省月”在成都落地

　　8月5日，成都市政府与京东企业购正式达成合作协议开展“企业超省月”，以“政企联合”的形式帮助区域内中小企业开启“内循环”绿色通道。具体来看，针对成都市产业结构，“企业超省月”将通过多元流量支持、精准用户资源，多管齐下帮助中小企业挖掘内需市场，重塑“经济内循环”时代的发展动能。

　　5. 抖音电商将于8月11日启动“奇妙好物节”

　　8月6日，抖音宣布启动首个平台级电商大促活动“奇妙好物节”。活动将从8月11日持续至18日，抖音电商将联合头部品牌商家，邀请众多明星主播和优质带货达人，投入上亿流量，并通过发放优惠券的形式，帮助用户买到优价好物。此外活动还将推出九大超级直播间，分别为罗永浩、王祖蓝、陈赫、张庭、胡海泉的明星主播直播间，和苏宁易购、小米、网易严选的优质商家直播间。人民日报也将邀请佟丽娅等明星嘉宾在抖音直播带货。

　　6. 苏宁抖音首场专场直播定档8月7日

　　8月5日，苏宁易购宣布，继7月末和抖音达成深度合作来后，双方首场专场直播正式定档8月7日。首场直播将由“抖音一哥”罗永浩亲自操刀，所有货品均来自苏宁易购，消费者在下单时无需跳转，即可完成购买，并享受苏宁物流和售后服务的双重保障。根据苏宁易购与抖音达成的合作协议，双方将在供应链服务上展开全方位融合，苏宁全量正品行货入驻抖音小店。

　　7. 顺丰航空747全货机首飞新疆 运输防疫物资

　　8月7日消息：继2020年8月5日“北京-济南-浦东-乌鲁木齐-喀什”防疫物资运输航线顺利启航后，顺丰航空有限公司继续响应新疆疫情防控防治工作需要，经过不到1天的准备，于8月6日下午启用B767-300型全货机接力开通“西安=喀什”货运航线，为大批、大件防疫物资入疆搭建又一条高速航空物流通道。

　　8. 平安银行与B站达成战略合作

　　8月5日，平安银行宣布与哔哩哔哩电竞达成战略合作，正式“入圈”电竞领域，瞄准年轻化市场，实现“跨元破壁”。平安银行表示，与哔哩哔哩电竞的携手将通过品牌层面联合、配套产品服务、2020 BilibiliWorld线下联动等形式，全面开启与“Z世代”的零距离对话，为年轻客群提供一站式金融服务，产生“1+1>2”的品牌联合效果。

　　9. 天津市与拼多多达成全面战略合作

　　8月6日，天津市与新电商平台拼多多达成全面战略合作，同时上线启动“天津优品馆”。在天津市商务局、市工信局、市农业农村委等部门推动下，一批天津老字号、津农精品、出口优质企业进驻新电商，加速构建消费“国内大循环”。天津优品馆”内的商品均为拼多多直接对接资源产地和生产厂家，销售全部采取直供直销模式，减少中间环节。　　

　　10. 国家邮政局：2020上半年办理邮政市场行政处罚案1460件

　　国家邮政局网站8月6日发布2020年上半年全国邮政市场行政执法情况通告，数据显示，2020年上半年，全国各级邮政管理部门共计开展邮政市场行政执法检查6.4万人次，检查市场主体2.4万家次，查处整改违法违规问题1982个，办理邮政市场行政处罚案件1460件，行政罚款1188.09万元。

　　【媒体观察】

　　1. 经济日报：直播带货,带活了消费市场

　　播带货为何一直热度不减？专家表示，能实现消费者、企业、相关产业行业多方共赢是直播带货的魅力所在。一方面，对于消费者来说，在直播间购买商品，不仅价格更便宜，还能节省大量挑选试错的时间和成本。另一方面，对于企业来说，借用明星或网红直播带货，能迅速增加品牌曝光度，以及产品转换率，从而加快资金循环速度，拓宽营销渠道，提升销售效率。

　　2. 光明日报：直播带货不能变成“演戏卖货”

　　在“演戏卖货”这类消费欺诈中，主播收获了打榜的钱以及与商家合作的费用，商家以不错的价格卖出商品，有的还是劣质商品，而粉丝则成为被“套路”的消费者。因为信息不对称，还以为商家吵架、主播砍价等跌宕起伏的“剧情”是为自己好，这对消费者非常不公平，导致消费者的合法权益受损。因此，电商平台有义务采取措施进行治理，以营造一种公平、协作、善治的网购环境，这是平台的职责所系。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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