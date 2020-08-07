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塑造家政从业者匠人精神 好慷在家举行第九届86家政节

2020年08月07日17:16  来源：人民网-财经频道综合
 

8月6日，由好慷在家主办的第九届家政员工节（以下简称“86家政节”）在福建厦门市嘉庚艺术中心举办。本次活动以“致敬家政者、致敬逆行者”为主题，向全国3000万家政从业者致敬，让更多人关注家政群体，进而推动家政行业的健康发展。

创新打造《服务者说》 深耕家政行业职业化发展

据了解，每年8月6日好慷在家都会精心组织策划举办盛大的庆祝活动。同时，每年86家政节都会发布一系列关于家政行业的倡议和利好消息，旨在推动家政行业的职业化发展，提升家政从业者的职业素养。因此，在过去八年的86家政节活动中，均会提到诸多家政职业化议题，包括成立家政人员关爱基金、家政职业化学校推进等等。

为将服务行业的职业发展路线变得更加清晰，今年推出了《服务者说》栏目，深耕服务领域，聚焦家政行业，推动职业化，让服务的人与被服务的人均获幸福感。

本次《服务者说》现场，好慷在家CEO李彬及一些行业大腕嘉宾，共同登台畅想家政行业未来的无限可能。李彬提出了关于家政职业化的3个探讨：一是提升职业化形象；二是维护职业尊严和权利；三是关爱障碍群体。

“职业化的第一步其实是职业形象的提升，家政行业的第一符号是‘围裙’。”李彬介绍说，“一条好的家政行业的围裙应该能够兼备功能性和美观性，在便利服务者工作的同时，提升服务者的形象和气质，展现专业风采。”

为此，今年好慷在家专门升级了“小蓝裙”，让围裙像裙子一样漂亮。此外，从背包、防晒服，再到外套和专用鞋等，好慷在家精心推出了全天候产品，旨在让一线服务人员拥有更加体面和骄傲的职业荣誉感。

不仅如此，在职业尊严和权力方面，好慷在家倡议家政行业和社会大众更多关注服务人员的职业权力，为家政职业化发展提供一个健康的环境。“让服务者学会自我维权，包括提供心理咨询、法律援助等等。”李彬表示。

针对有障碍群体的“无障碍”服务，好慷在家也陆续向障碍人士开放，为一些障碍人士提供工作机会，为家政行业引入“无障碍”思维方式提供探索经验。

专心专业专注 塑造具备匠人精神的家政从业者

活动现场，一位资深从业者表示，非常钦佩家政从业者的努力、认真和匠人精神。“服务者的匠人精神就是持续地、专业地、专心地做一件事。”他认为，具备匠人精神的家政从业者，永远不止于眼前的解决方案，而是不断探索、不断学习。

值得一提的是，每年86家政节，好慷在家家政从业者都会宣誓自勉词《如果》，向自己宣誓，向行业宣誓，他们希望自己的每一次向上，都能让行业更进一步，也期待3000万家政从业者，能够用自己的职业、专业、敬业赢得社会的认可和尊重。

主办方表示，相信在不久的将来，从业者的职业素养将会有更大的提升，家政服务的提质扩容会给千家万户带来更多福祉。“从坚持到标准，从专注到专业，从敬业到职业，家政服务行业将会焕发出全新色彩！”

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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