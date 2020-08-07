兴化港正式开港运营 将促进地区经济可持续发展

8月6日，位于江苏兴化经济开发区的兴化港正式开港运营，该港的开通运营终结了兴化地区“有河无港”的历史，标志着兴化地区通江达海、江河海联动水运“新时代”的到来。

据了解，兴化港由中交疏浚集团所属中交海洋建设开发有限公司投资建设，2018年10月开工，总投资4.28亿元，占地486亩，占用岸线678m，共有1000吨级泊位7个，其中散货泊位1个、钢材泊位1个，件杂货泊位2个、集装箱泊位2个，待泊泊位1个，设计年通过能力为230万吨，可满足2025年及以前兴化腹地的货物运输需求，并配套建设有堆场、道路、仓库、办公楼、综合楼、调度楼、生活楼、变电所、流动机械库、机修间、材料工具库等生产和辅助生产建筑物，可满足各类客户个性化的物流服务需求。

兴化港地处“两河两路”交界，东临南官河，南面北澄子河，西通疏港路，北达S333省道，纵向向南65KM可达长江，横向向西40KM可达京杭大运河，地理位置优越，是区域内实现江河联运、水陆联运的关键节点。

该港的开通运营是推动兴化港口结构调整，充分发挥公用码头作用，提高岸线资源利用效率的重要举措，有助于进一步改善当地集散运输条件、完善其综合交通运输体系，将极大降低兴化及周边地区的物流成本，增加园区招商引资竞争力，从而助力地方打造港口物流项目、构建江河海联动水运体系，促进地区经济的可持续发展。（记者乔雪峰）

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