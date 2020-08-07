今起大兴机场巴士线路全部恢复运营

人民网北京8月7日电 （记者乔雪峰） 8月7日起，大兴机场巴士市内北京南站线、省际唐山线和天津线恢复运营，标志着大兴机场巴士市内线路和省际线路全部恢复运营。

在市内巴士方面，大兴机场再次增加发车班次，调减发车间隔，将北京站线、通州线、房山线的发车间隔由一小时一班调整至半小时一班，其他市内线路后续也将陆续调整至半小时一班。在省际巴士方面，大兴机场计划于8月中下旬新开通省际巴士线路沧州线，该线路往返大兴机场与沧州汽车客运西站，每日运行4班。

目前，大兴机场已开通的8条市内线路包括北京站线、北京西站线、北京南站线、通州线、房山线、亦庄线、东直门夜航线和官园桥夜航线，已开通的4条省际线路包括保定线、天津线、廊坊线和唐山线。

前期受新型冠状肺炎疫情的影响，大兴机场部分市内线路和全部省际线路暂停运营。随着北京市疫情总体态势逐步向好，大兴机场客流量不断增加，为充分满足旅客出行需求，大兴机场积极调配资源，逐步恢复线路运营，为旅客提供优质服务。

后续，大兴机场将持续做好新常态下的疫情防控工作，根据客流情况及时调整交通运力，并视情况加密机场巴士发车频次。在此特别提示广大旅客，乘坐巴士时需主动出示“北京健康宝”绿码，并配合工作人员进行体温检测及信息登记，乘车过程中全程佩戴口罩。

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