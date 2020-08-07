开拓万亿级计算产业大蓝海 共享数字经济红利

当今世界，科技革命和产业变革日新月异，数字经济蓬勃发展，深刻改变着人类生产生活方式，对各国经济社会发展、全球治理体系、人类文明进程影响深远。信息技术和人类生产生活交汇融合，推动数字经济不断发展突破。

当前，网购、外卖、手机支付等数字化消费场景，早已融入老百姓的日常生活当中，信息化、智能化改造等数字化融合场景，持续改变着老百姓的生活，助力传统行业转型升级。我国的数字经济已成为经济增长的重要引擎。

近日，中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立在2020年中国互联网大会上表示，我国移动互联网用户规模已达13.19亿，占据全球网民总规模的32.17%；电子商务交易规模34.81万亿元，已连续多年占据全球电子商务市场首位；网络支付交易额达249.88万亿元，移动支付普及率位于世界领先水平；全国数字经济增加值规模达35.8万亿元，已稳居世界第二位。

工信部部长苗圩在致辞中指出，我国要加快新型基础设施建设，加快5G、工业互联网发展，提速“双千兆”网络建设，推动云计算、大数据、人工智能等技术创新和融合应用，加快实体经济数字化转型，不断培育新增长点、新动能。

在各行各业加速进行数字化转型的今天，数据量呈现出爆炸式增长态势，为了应对爆发的数据量，算力的供给必须要跟上。新计算可以通过多样性算力提供实时数据分析，实现“数据在哪里，计算就在哪里”，让数据、算法和算力这个数字经济时代的铁三角实时融合。因此，作为数字经济时代基础设施的动能源头，新计算产业扮演着“发动机”的角色。

数字化进程的飞速发展和近十年互联网产业的发展均清晰地验证了一个事实，不同的产业阶段对IT基础架构和计算能力提出不同的挑战和要求。因此，新应用、新技术、新架构是未来数字化转型的关键，而计算平台创新将是数字化转型的基础，同时也会推动多样性计算时代的到来。

可以说，海量的应用、百亿级联接、无处不在的智能，也要求新的计算平台必须具备海量数据处理分析能力，各种应用场景下人工智能训练和推理能力，以及边缘计算、物联网大规模联接场景下的安全和实时处理等能力。

其中，在硬件领域，新计算产业驱动新计算架构服务器和存储快速兴起，由此为不同行业和应用场景提供最优解决方案；在软件领域，新计算产业将改变新兴市场长期以来重硬件轻软件的局面，帮助客户更好的认识到软件的价值，重塑软件价值体系，让软件回归到应有的重要地位；在云服务领域，多元算力需求也会给云服务厂商带来新的市场机会。

根据IDC预测，到2023年全球计算产业投资空间1.14万亿美元，而中国计算产业投资空间1043亿美元，接近全球的10%，是全球计算产业发展的主要推动力和增长引擎。

中国信通院云大所研究员表示，未来计算产业发展方向将是多种计算架构共存的新时代，包括围绕超大内存带宽技术的芯片级创新，以及面向移动应用的云化部署架构创新都会推动计算产业不断演进和迭代，同时也会让计算产业进入架构创新的黄金时代，进而催生出一个万亿级的计算产业大蓝海。

“2020年我们将投入2亿美元，推动鲲鹏计算产业发展。携手全球开发者和产业伙伴，开拓万亿级的计算产业大蓝海，共享数字经济的红利。”3月27日上午，华为云与计算BG总裁侯金龙在华为开发者大会2020（Cloud）上指出，目前全球已经有11家整机厂商基于鲲鹏主板推出自有品牌的服务器及PC产品，华为与产业伙伴联合成立了15个鲲鹏生态创新中心，与600多家的ISV伙伴推出了超过1500个通过鲲鹏技术认证的产品和解决方案，华为云开发者已经增长到160万。

值得一提的是，在鲲鹏计算产业的规划中，未来的目标将是“构建全行业、全场景鲲鹏计算产业体系，完成鲲鹏计算产业从关键行业试点到全行业、全场景产业链建设”。

由此可见，通过“以行业聚合应用、以区域整合产业、以联盟孵化标准和以社区发展开发者”，鲲鹏计算产业无疑会不断加快进程，最终促进计算产业呈现出“百花齐放、欣欣向荣”的状态，这也将会让更多的产业伙伴迈入万亿级的计算产业大蓝海奠定坚实的基础。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)