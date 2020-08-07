5年30亿 乐视与汇通达达成战略合作

北京商报讯（记者 石飞月）8月6日，乐视与汇通达达成战略合作，双方将共同打造国内品质C2M消费平台，目标是未来5年达成30亿零售额。
据乐视超级电视市场高级总监吴国平介绍，乐视选择联手汇通达打造出一个带有乐视品牌属性的C2M消费平台。在这一平台上，乐视与汇通达，通过强大的数据交互，第一时间了解到，用户喜欢什么样的产品，需要何种科技赋能，价格几何，然后在收到用户的订单以后，采用业内顶级的供应链进行生产，减少流通环节，为用户定义出品质，价优物美的好商品，并第一时间的送达用户手中。同时，这些亮相的乐视旗下不同品类的商品，均享有乐视信得过的品牌及售后服务。
“相较于传统的C2M销售模式，商品本身的品牌往往会被弱化，用户在购买时没有一对一的品牌归属感，对于他们来说，其实更渴望钱花在刀刃上以后，享有更多的品牌及产品售后保障，所以，乐视带来的C2M以及带有乐视品牌属性的各品类商品，它们不单单有值得信赖的品牌和性价比，商品的品质和售后也更加有保障。”吴国平说。
资料显示，汇通达是专业的农村商业数字化服务平台，面向中国八万亿农村消费市场，服务对象是数百万农村零售门店，为品牌，厂商快速高效触达。此次乐视与汇通达牵手，将为乐视拓展农村零售渠道。
据北京商报记者了解，乐视品牌将会在未来半年内陆续推出数码、箱包、厨电等品类新产品。
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