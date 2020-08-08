7月份我国出口同比增长10.4%

本报北京8月7日电 （记者杜海涛）据海关统计，7月份，我国货物贸易进出口同比增长6.5%，其中，出口增长10.4%，进口增长1.6%。这延续了6月份进出口增速双双“转正”的良好态势。数据显示，我国7月份外贸进出口2.93万亿元，其中，出口1.69万亿元，进口1.24万亿元，贸易顺差4422.3亿元，增加45.9%。
前7个月，我国货物贸易进出口总值17.16万亿元，同比下降1.7%，降幅较上半年收窄1.5个百分点。其中，出口9.4万亿元，下降0.9%；进口7.76万亿元，下降2.6%；贸易顺差1.64万亿元，增加8.1%。
一般贸易进出口比重提升，保税物流进出口增长。前7个月，我国一般贸易进出口10.35万亿元，下降0.5%，占我外贸总值的60.3%，比去年同期提升0.7个百分点。我国以保税物流方式进出口2.07万亿元，增长2.9%。其中，出口7002.7亿元，增长5.3%；进口1.37万亿元，增长1.7%。
对东盟、欧盟和日本进出口增长，对美国进出口下降。前7个月，我与东盟贸易总值2.51万亿元，增长6.6%，占我外贸总值的14.6%。我与欧盟贸易总值为2.41万亿元，增长0.1%，占我外贸总值的14%。中美贸易总值为2.03万亿元，下降3.3%。其中，我对美国出口1.56万亿元，下降4.1%；自美国进口4755亿元，下降0.3%。
民营企业进出口增长、比重提升。前7个月，民营企业进出口7.83万亿元，增长7.2%，占我外贸总值的45.6%，比去年同期提升3.8个百分点。
机电产品、纺织品和塑料制品等出口增长，服装出口下降。前7个月，我国出口机电产品5.5万亿元，增长0.2%，占出口总值的58.5%。同期，出口包括口罩在内的纺织品6343.2亿元，增长35.8%；服装4676亿元，下降13.8%。
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