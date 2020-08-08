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建档立卡收官安置保障推进 长江禁捕退捕获阶段性成效

2020年08月08日08:39  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月7日电  （记者高云才）落实好长江流域十年禁渔，是为全局计、为子孙谋的重要决策。记者从农业农村部7日召开的长江禁捕退捕工作视频调度推进会上获悉：清船清网、清江清湖有序推进，长江禁捕退捕取得阶段性成效。        

　　建档立卡顺利收官，渔船渔网分类处置。前期各地全面摸清了退捕渔船和渔民的基本情况，完成了建档立卡这项重要基础性工作，8月1日起对退捕渔船渔民基数实行锁定管理。根据建档立卡情况，共有退捕渔船11.1万艘，涉及退捕渔民23万人，目前已完成退捕8.3万艘、13.8万人。

　　各地严格按照工作程序及时回收渔船网具，实行分类处置，并同步清理整治涉渔“三无”船舶，确保实现“清船、清网、清江、清湖”的禁捕目标，对照建档立卡的渔船名册，进一步健全完善退捕渔船任务台账，严格按照程序规定，抓紧收回捕捞许可证，及时销毁捕捞网具，集中封存、分类处置渔船，实现应退尽退、应封尽封、应销尽销。

　　安置保障有序推进，禁捕秩序明显好转。沿江各省份加大资金配套力度，强化工作力量，转产安置保障有序推进。中央明确禁捕退捕工作经费，实行地方为主、中央适当奖补。中央财政已到位补助资金87亿元，计划明年安排的5亿元，倾斜支持退捕任务重、财政压力大的重点省份。各地配套资金从6月底的32.8亿元增加到目前的51.6亿元。

　　公安部、市场监管总局分别牵头开展专项整治行动。近期农业农村部公布了今年首批长江违法捕捞十大典型案例。沿江各省份全面排查整治，非法捕捞得到有效遏制。农业农村部将会同发改委、财政部，加大投资支持力度，加强渔政执法能力建设，加快形成与禁捕形势相适应的执法监管格局。

　　农业农村部负责人表示，各地要高度重视，及时足额将补偿补助资金发放到渔民手中，倒排工期、挂图作战，坚决完成渔船网具回收处置任务。要积极配合财政、人社等部门加大安置保障力度，确保实现转产就业帮扶和社会保障安置“两个全覆盖”。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月08日 02 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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