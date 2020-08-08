从8月8日至12月31日湖北全省A级旅游景区对全国游客免门票开放

本报武汉8月7日电 （记者范昊天）记者从湖北省政府新闻办7日召开的发布会获悉：湖北启动“与爱同行 惠游湖北”活动，从8月8日开始，全省近400家A级旅游景区对全国游客免门票开放。活动将一直持续到今年12月31日，包括“十一”黄金周在内。活动旨在感恩回馈全国人民对湖北抗击疫情的无私援助。全国疫情低风险地区游客，凭身份证实名预约，测温、扫健康码后均可免门票进入景区。

活动期间，湖北省文化和旅游厅将集中发布一批品牌旅游线路，精心推出一批提档升级的新晋A级景区。湖北各地也推出惠游活动。各景区按照“限量、预约、错峰”开放要求，每日按照核定的日最大承载量的50%进行预约，预约平台8月8日正式上线运行。

此外，湖北还通过设立旅游包机、旅游专列、旅游包团等项目奖补，欢迎省外游客入鄂。

《 人民日报 》（ 2020年08月08日 02 版）

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