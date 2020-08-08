99.1％外企表示将继续在华投资经营

本报讯（记者 郭涛）外交部发言人汪文斌4日表示，中国没有也不会出现大规模外资撤离、产业链供应链外迁的情况。相反，由于中国经济复苏的稳定预期、不断优化的营商环境、超大规模的市场优势和内需潜力，许多外资企业正纷纷加快在华布局，积极拓展中国市场。
当天的记者会上，有记者问，近期，一些国家的少数政客鼓吹产业链“去中国化”，声称要给企业“搬家费”离开中国，你对此怎么看？
对此，汪文斌表示，新冠肺炎疫情发生以来，中国率先控制住疫情，全面推进复工复产。中国国家统计局发布数据显示，二季度中国经济实现3.2％的增长，是首个由负转正的主要经济体。7月份，中国制造业采购经理人指数(PMI)为51.1，连续5个月位于荣枯线之上。
汪文斌引用中国商务部近期发布的一项问卷调査结果表示，99.1％的外资企业表示将继续在华投资经营。美中贸委会最近对150余家企业的调査结果也显示，中国近年来进一步扩大开放、优化营商环境的举措为外企在华生产经营创造了便利，美国企业依然看好中国市场。正在筹备的第三届中国国际进口博览会同往年相比，有更多知名企业报名参展，世界500强和行业龙头企业的平均展览面积将比第二届增加14％，这充分显示全球企业对中国经济增长和未来发展前景的信心。
汪文斌强调，中国将继续坚定不移扩大对外开放，中国对外合作的大门将向各国敞开。“我们相信，中国与各国合作共赢的蛋糕将会越做越大。”
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