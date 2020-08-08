文旅部：暑期旅游做好个人防护 安全健康绿色出游

中新经纬客户端8月7日电 据文化和旅游部网站消息，当前正值暑期旅游高峰期，文化和旅游部提醒游客，暑期旅游做好个人防护，安全健康绿色出游。
关注出行信息，科学安排行程。出游前，通过权威渠道了解目的地最新疫情防控政策；了解景区开放、限流措施，尤其要了解门票预约、分时段游览等措施；了解旅游目的地天气变化情况，特别是暴雨、台风、高温等天气预警信息。合理规划旅游线路和时间，自觉遵守当地政府及有关部门发布的公告警示提示，不要擅自进入未开发、未开放的无人岛、保护区、水库、峡谷、海滩等区域开展游览、宿营、探险等活动。
注重个人防护，倡导预约错峰出行。做好自我防护，戴口罩、勤洗手、测体温、勤消毒、不聚集、勤通风。在乘坐交通工具、入园游览时，自觉与其他游客保持间距。就餐时拉开桌椅间距，使用公筷公勺。游览时遵照景区规定，间隔入园、错峰旅游，避免扎堆。户外活动时，加强个人防护，做好防暑防晒工作，防范蚊虫、毒蛇叮咬。注意饮食安全，选择具有合法资质的餐馆用餐，不购买和食用腐败变质、过期和来源不明的食品。
提高防范意识，做到平安出游。参团旅游时，选择具有资质的旅行社，与旅行社签订正规合同并索取发票、行程单，明确约定旅游行程及自费项目等，保留购物小票。自驾游时，做好车况检查，切勿带故障上路，自觉遵守道路交通法规，杜绝疲劳驾驶和酒后驾车，做到安全驾驶、文明行车。根据个人年龄、健康、心理等状况，量力而行，谨慎参与高空、高速、涉水、探险等高风险项目。不在没有安全保障的水域游泳，谨慎选择划船、漂流、浮潜、深潜等涉水活动，并在专业人士指导下进行。增强自身安全防范意识，鼓励购买意外险。掌握必要的急救常识，准备必要的常用药品。
增强文明意识，健康绿色出游。主动遵守旅游目的地和景区疫情防控规定，自觉接受测量体温、查验健康码、分时限流、保持间距等要求。不在景区、林区、树叶堆积等区域进行烧烤、明火取暖、乱丢烟头，防止引发森林火灾。爱惜生态环境，不在公共场合吸烟。保护文物古迹，不乱刻乱画，遵守公共秩序，不大声喧哗，不随地乱扔垃圾，做好垃圾分类处理，不随意投喂动物，爱惜公共设施。讲究卫生、拒绝野味、理性消费，自觉减少一次性物品使用，树立文明、健康、绿色旅游新风尚。(中新经纬APP)
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