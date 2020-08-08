外汇局：7月末中国外汇储备上升1.4% 供求基本平衡

中新经纬客户端8月7日电 据国家外汇局官网7日消息，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，7月，我国外汇市场运行平稳，外汇供求基本平衡。

国家外汇局刚刚公布的最新外汇储备规模数据显示，截至2020年7月末，我国外汇储备规模为31544亿美元，较6月末上升421亿美元，升幅为1.4%。

王春英表示，7月，我国外汇市场运行平稳，外汇供求基本平衡。美欧等主要经济体加大财政刺激力度并维持超宽松货币政策，国际金融市场上非美元货币相对美元整体走强，主要国家资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

当前，我国统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，但国际经济金融形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大。展望未来，我国已进入高质量发展阶段，经济韧性强劲，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局将加快形成，有利于继续为外汇储备规模总体稳定提供支撑。(中新经纬APP)

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