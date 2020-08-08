名家“云”聚 “京剧的夏天”抗疫展演月正式启动 

为满足广大观众观演需求，在文化和旅游部艺术司指导下，快手将联合国家京剧院、湖北省京剧院等全国18家京剧院团，举办为期30天的“京剧的夏天——全国京剧院团线上抗疫展演月”。作为首个合作项目，项目的达成有利于打造典型合作范本，为传统文化提供新的展示舞台，并为后续平台多品类文艺内容深度合作奠定良好基础。据悉，重点文艺院团官方账号入驻快手，将获得每月500万流量支持;著名艺术家入驻快手，将获得每月百万级流量支持。

8月8日至9月6日每晚19点30分，将有28部优秀剧目和2场名家名段演唱会，在学习强国、文旅部官网、快手进行同步直播。上快手关注“梅兰芳大剧院”(快手ID：meilanfangdajuyuan)、在学习强国APP搜索“京剧的夏天”、登陆文化和旅游部官方网站，即可全程免费观演。

值得一提的是，演出月将邀请众多全国知名京剧院团中最具代表性的京剧表演艺术家和京剧新秀联合演出，方便各位京剧人相互交流切磋，共同献艺，并建立起长效合作机制，在京剧圈形成互惠互利、共同发展的艺术格局和艺术生态。

据悉，“京剧的夏天”是快手打造的全新文化品牌“快show好戏”的首个专题栏目。今年8月初，快手推出“快show好戏”项目，以创新栏目形式，在站内进行文化演出的输出和推广，将数百家重点文艺院团、机构、表演艺术家的才华展现给大众。通过制作包含歌唱、舞蹈、西洋乐、民乐、戏曲、戏剧、魔术、杂技等多品类优质文艺内容与直播，将文艺与用户连接在一起，在站内建立良好的生态文化。

在8月8日“京剧的夏天”抗疫展演首播日，尚长荣、刘长瑜、叶少兰、朱世慧、赵葆秀、于魁智、李胜素、王佩瑜等30位京剧表演艺术家，将带来近2小时的精彩演出。当晚，大家还可以在快手直播间中欣赏《穆桂英挂帅》、《大漠苏武》等大家耳熟能详的经典剧目唱段。

上快手，欣赏名家名角名剧。传统剧目、传统文化和直播碰撞出的火花，既是一次模式创新，也是传统文化焕发新活力的机会。同时，对于京剧表演艺术家和传统剧院来说，也是一次新的机遇。

随着时代的发展，技术赋予了京剧等传统文化新的生命力。作为日活已突破3亿的国民短视频平台，快手始终致力于探索科技赋能文化传播的新路径。

在文化和旅游部指导下，各地重点文艺院团、文化机构、表演艺术家将开设官方快手号，联合打造账号传播矩阵。快手还将全面整合资源，统筹策划，打造五个“一”线上文艺品牌。

此外，在快手站内还将开展音乐会、歌剧、戏曲、杂技、魔术等各门类文化主题活动，营造百家争鸣、百花齐放的良好线上文艺传播氛围。

在流量扶持方面，快手将通过作品推广、直播预热、直播推广多个渠道集合宣发，不断提升品牌活动影响力。据了解，所有入驻的文艺院团、文化机构及艺术家，快手将提供流量扶持，帮助账号实现冷启动，快速涨粉。重点文艺院团官方账号入驻快手，将获得每月500万流量支持;著名艺术家入驻快手，将获得每月百万级流量支持。

除此之外，快手将依托平台直播自身丰富的互动功能，邀请快手端内各领域大V，达人等具有一定粉丝量基础的用户，通过直播宣传、连麦互动的形式，参加到直播互动中。

(责编：毕磊、夏晓伦)