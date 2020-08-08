清华大学-浦发银行数字金融技术联合研究中心成立

8月7日，浦发银行宣布与清华大学在北京成立清华大学-浦发银行数字金融技术联合研究中心（简称“联合研究中心”）。

据悉，联合研究中心将主要聚焦三大领域，一是谋划好“下一代数字金融规划蓝图”；二是打造浦发银行吸引、培育人工智能与数字金融复合型人才的基地；三是加深在风控、交易、分析、决策等核心金融服务领域的智能化研究和实践，把联合研究中心建设成具有核心技术的数字金融基础研究和技术应用中心。

中国工程院院士、清华大学副校长尤政表示，人工智能和金融是清华大学当前着力发展的重点领域。此次联合研究中心的揭牌，不仅仅是清华大学和浦发银行深度合作的开始，也是落实清华大学和上海市之间全面科技合作框架的一个重要举措。

浦发银行行长潘卫东表示，清华大学作为人工智能学科的全球顶尖高校，在知识智能、听觉智能、视觉智能、数据智能等人工智能领域的理论研究与实践都很有前瞻性和代表性。希望本次合作能以全球视野、国际标准，提升联合研究中心的理论研究高度，充分发挥双方“产学研用”一体化的优势，不断巩固加深双方的深度合作，强化数字金融技术领域的基础研究与深度应用的高效转化。（牛广文）

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