平安信用卡直播首秀 探索零售金融新模式

人民网北京8月8日电（记者毕磊）今晚8点，“平安信用卡88直播盛典”完成多平台首秀。这是平安信用卡首次运用直播工具与消费者进行互动，也是首次通过直播方式向用户展示一张信用卡背后所构建的金融生态圈。平安集团总经理兼联席CEO、平安银行董事长谢永林，平安银行行长特别助理蔡新发，明星迪丽热巴、林依轮亮相直播间，当场直播间观看量超326万人次。
据了解，“88直播盛典”是平安信用卡全域整合营销活动“全城寻找热8”的收官盛典。在本次活动过程中，平安信用卡聚焦客户高频消费场景，撬动如肯德基、星巴克、饿了么、京东到家、屈臣氏、全家、永辉超市、每日优鲜等10万多家商户力量展开深度合作，构建强大的商户生态，百城千店联动狂欢。
活动在为用户提供商户“天天88折”购物优惠的同时，也覆盖了诸多信用卡权益，从积分兑换、商城消费到新户开卡、刷卡优惠等。数据显示，该活动目前参与用户超440万，用户消费金额环比提升超10%，超10万家商户共享营销成果。
平安信用卡相关负责人表示，在竞争存量、加速整合的行业背景下，精耕细作、加强存量用户粘性成为不少信用卡机构的选择，这带来的最大变化在于，围绕信用卡的金融服务不再是简简单单的支付、专属权益等，而是逐步向场景化、智能化转变。而平安信用卡也一直在深挖客户场景，打造创新产品服务用户。以平安好车主卡为例，它不仅涵盖了加油优惠、洗车代驾、接送机、出行保障等车主权益，还延伸到了美食外卖、视频网站等车主生活，做到了为车主提供一站式、全生命周期的生态服务。
据悉，在“全城寻找热8”活动中，平安信用卡打通众多业务板块的目标和机制，实现了对业务模式、组织架构甚至思维方式上的迭代创新，将获客、电商、市场、生息经营、零售业务等各个板块联动到数字化运营的链条中来，不断探索金融零售新模式，为用户提供优质服务。
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国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】