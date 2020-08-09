稳住外贸外资基本盘 促进国内消费发展（权威访谈）

上半年，受全球疫情蔓延影响，国际市场需求和跨国投资大幅下降，国内市场需求受到一定冲击。克服前所未有的困难和挑战，我国外贸、外资和消费交出了一份不错的“半年报”。接下来，商务部将在稳外贸、稳外资、促消费等方面如何施策？记者采访了商务部部长钟山。

●外贸外资消费回稳向好，好于预期

记者：上半年，面对疫情冲击，我国外贸、外资和消费等商务领域运行有哪些特点？

钟山：在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，经过全国上下共同努力，目前我国疫情防控取得重大战略成果，经济发展呈现稳定转好态势。外贸、外资、消费回稳向好，好于预期，为经济稳步恢复作出了积极贡献。具体表现在：

外贸降幅收窄。上半年货物进出口14.2万亿元，同比下降3.2%，降幅比一季度收窄3.3个百分点。我国全球市场份额上升，出口表现好于主要经济体。结构进一步优化。集成电路、笔记本电脑、新能源汽车等高质量、高技术、高附加值产品出口较快增长。对“一带一路”沿线国家出口比重提升0.6个百分点至30.6%。民营企业成为外贸“稳定器”，出口占比提升3.2个百分点至53.9%，拉动出口回稳的贡献率达95%。新业态新模式成为新增长点，跨境电商出口增长28.7%，市场采购贸易方式出口增长33.4%。

外资基本稳定。上半年利用外资4722亿元，下降1.3%，降幅比一季度收窄9.5个百分点，第二季度实现正增长。外资大项目增加，1亿美元以上大项目达320个。服务业引资较快增长，占比提升6.2个百分点至76.6%，其中高技术服务业外资增长19.2%。开放平台作用凸显。国家级经开区线上线下招商成效明显。自贸试验区利用外资保持增长，比重提升2.6个百分点至17.1%。

消费逐步回暖。上半年社会消费品零售总额17.2万亿元，下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6个百分点。疫情防控期间，全国生活必需品供应充足，价格基本稳定。商品消费逐月回升。6月商品零售额已接近去年同期水平，家电、通信器材等十大类商品销售实现正增长。网络消费成为新亮点。网上商品零售额4.3万亿元，增长14.3%。服务消费有所恢复。餐饮收入降幅比一季度收窄11.5个百分点，行业整体呈恢复态势。

上半年我国外贸、外资、消费取得的成绩，充分证明党中央对形势的判断是完全正确的，统筹推进疫情防控和经济社会发展的工作部署是非常及时的，采取的政策措施是有力有效的。下半年，全国商务工作的主要任务是稳住外贸外资基本盘，促进国内消费发展，推动国内国际双循环。

●在稳住外贸主体方面下功夫

记者：世贸组织预计今年全球货物贸易将下降13%至32%。如何看待下半年我国外贸面临的形势？商务部在稳外贸方面将采取哪些举措？

钟山：下半年，我国外贸面临的形势更加复杂严峻，世界经济下滑对需求的影响将进一步显现，产业链供应链受阻，保护主义和逆全球化思潮不断升温，外贸企业生存压力仍然很大。我们要在稳住外贸主体方面下功夫，稳住产业链供应链，稳住全球贸易大国地位。

一是加大政策支持力度。推动出台和落实出口退税、外贸信贷、出口信保、出口转内销等系列稳企纾困政策，让政策惠及更多外贸企业，鼓励企业创新发展，激发企业活力。根据形势变化，加强政策储备，推动出台新的政策措施。

二是优化国际市场布局。巩固传统市场，开拓新兴市场，深化“一带一路”经贸合作。创新办展模式，线上线下结合，办好广交会等展会，支持企业建设海外国际营销网络、海外仓。积极扩大进口，办好第三届中国国际进口博览会，满足国内生产生活需要，提振全球市场信心。

三是发展新业态新模式。今年我们加快推进跨境电商、市场采购贸易方式等试点，跨境电商综合试验区从原来的59个扩大到105个。我们将大力支持这些贸易新业态新模式发展，加快推动新设电子商务综合试验区落地，做好市场采购贸易方式扩围工作，培育外贸新动能。

●稳定外资存量，扩大外资增量

记者：疫情对全球跨国投资造成冲击。商务部将采取哪些措施稳外资？

钟山：当前，全球跨国投资大幅萎缩，一些国家鼓励产业回流，国际引资竞争加剧，我国产业向外转移压力加大，利用外资困难增多。同时，我国拥有14亿人口的庞大市场和完善的产业配套体系，而且营商环境不断改善，相信聪明的外商一定不会放弃中国市场。下半年，商务部将重点在稳定外资存量、扩大外资增量方面下功夫，保持利用外资大国地位。

一是进一步扩大开放。全国版外商投资准入负面清单已由40条减少到33条，我们将着力把清单落实好，同时推动扩大服务业开放试点范围。修订鼓励外商投资产业目录，鼓励更多的外商到中西部地区、东北老工业基地进行投资。

二是建设好开放平台。深入推进自贸试验区试点，积极开展差别化探索。赋予自贸试验区更大改革自主权，支持扩大开放和创新发展，形成更多可复制推广的制度创新成果。落实海南自由贸易港建设总体方案，出台跨境服务贸易负面清单。

三是优化营商环境。认真落实《外商投资法》及配套法规规章，出台外商投资企业投诉工作办法，保护外商合法权益，保护知识产权，营造稳定公平透明的营商环境，让外商在中国放心、安心、有发展。

●增强消费对经济发展的基础性作用

记者：目前消费市场持续回稳，下半年商务部在扩内需、促消费方面将如何发力？

钟山：目前我国疫情防控取得重大战略成果，生产生活秩序加快恢复，居民消费信心不断增强，消费市场持续改善。我们将在创新流通、促进消费方面下功夫，增强消费对经济发展的基础性作用。

一是提升城市消费。宣传推广首批“全国示范步行街”经验，抓好第二批试点改造提升，打造城市消费升级的平台、高质量发展的载体、对外开放的窗口。加快发展连锁便利店，打造“15分钟便民生活圈”。

二是扩大农村消费。推动电商进农村，扩大电商覆盖面，加快发展县域电商产业园。推动邮政、供销、商贸物流、快递等资源整合，健全县乡村三级物流共同配送体系。加强农村流通基础设施建设，加快乡镇商贸发展，推动工业品下乡、农产品进城。

三是发展服务消费。在疫情防控常态化条件下，有序推动餐饮、家政服务业恢复发展和品质提升，完善家政服务信用信息平台。推进互联网和各类消费业态深度融合，满足居民生活服务需求。

●做好疫情防控常态化条件下生活必需品保供工作

记者：疫情防控期间，全国生活必需品市场总体稳定。商务部在保供方面主要做了哪些工作？接下来将在哪些方面发力？

钟山：保障全国居民生活必需品供应，事关民生，事关打赢疫情防控阻击战。我们认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神，加强横向协作、纵向联动，主要开展了三方面工作：

一是保障重点地区。建立九省联保联供协作机制，及时帮助重点地区生活必需品的供应，实现高效调配。组织山东、安徽、江西、河南、湖南、重庆、广西、云南等8省份支援武汉、湖北，调运各类物资10.6万吨。商务部派出了三批工作组驻武汉现场协调和监督。在离汉通道关闭期间，武汉市供应大大高于全国平均水平。北京新发地市场聚集性疫情发生后，协调河北、山东、河南等周边省份加大蔬菜等保障力度。

二是强化监测预警。与各地商务主管部门建立联络机制，启动日报监测和异常情况报告制度，聚焦米面油、肉蛋奶、蔬菜、方便食品等8类重点商品，及时掌握各地市场供应情况，做到心里有数、心中有底。

三是加强全国市场统筹。确定500家重点保供企业，摸清批发商、零售商、电商、生产企业的库存情况，加强各地之间协调统筹。创新商业模式、配送模式，推出社区团购、蔬菜包等，推动打通物流配送堵点。会同相关部门投放中央储备猪肉近50万吨。

疫情防控期间，我国生活必需品市场供应总体充足，价格基本稳定，彰显了我国社会主义制度优势，体现了我国强大的组织力和动员力。下一步，我们将做好疫情防控常态化条件下生活必需品保供工作，密切关注汛期生活必需品市场运行情况，加强洪涝灾害严重地区保供力度，保障人民群众基本生活需要。

《 人民日报 》（ 2020年08月09日 02 版）

(责编：岳弘彬)