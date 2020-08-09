人民网>>财经

新动能支撑 用电量回升

本报记者  冉永平  丁怡婷

2020年08月09日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　●高端制造业、新兴服务业带动用电增长

　　●电力投资快速增长，生产延续绿色低碳趋势

　　

　　国家能源局日前公布数据显示，4月起，全社会用电量同比实现正增长，4月、5月、6月增速分别为0.7%、4.6%和6.1%，逐月回升。“用电量增速从一季度的同比下降6.5%，上升至二季度同比增长3.9%，其中6月增速回升至6.1%，其中有气温升高的因素，但经济总体逐步复苏、新动能保持强劲支撑是最主要原因。”中国电力企业联合会专职副理事长兼秘书长于崇德说。

　　用电量是经济运行的晴雨表。

　　国家统计局数据显示，二季度高技术制造业增加值同比增长9.8%，为增速最高行业板块；装备制造业增加值同比增长9.5%，为回升幅度最大行业板块。

　　与之相对应，高技术及装备制造业的用电增速回升也较为明显。二季度高技术及装备制造业用电量同比增长4.3%，比一季度增速提高19.1个百分点，6月份增速进一步升至8.4%。

　　于崇德介绍，上半年，依托大数据、云计算、物联网等新技术的网络信息服务业用电量大幅上升，其中信息传输/软件和信息技术服务业用电量同比增长27.7%。

　　“未来能源转型发展将呈现明显的电气化趋势，电能替代潜力巨大，我国电力需求还处在较长时间的增长期。”中电联行业发展与环境资源部副主任张琳认为。

　　中电联报告显示，上半年电力投资快速增长，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资3395亿元，同比增长21.6%。电源工程建设完成投资1738亿元，同比增长51.5%；电网工程建设完成投资1657亿元，同比增长0.7%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的92.5%，比上年同期提高10.4个百分点。

　　利用率方面，清洁能源消纳持续好转，上半年风电、光伏发电利用率分别达到96.1%、97.9%，同比上升0.8、0.3个百分点。

　　下半年电力供需形势如何？中电联报告认为，下半年电力消费增速有望比上半年明显回升。值得注意的是，后续电力消费增长仍然存在一定不确定性。于崇德分析，从电力供应看，一是主要流域降水情况不确定，带来水电供应能力的不确定。二是当前部分地区电煤供应偏紧，如果下半年水电来水偏少，东北、西北、西南等地区部分时段电煤很可能供不应求。从电力需求看，境外疫情仍在蔓延、极端气候变化等因素也可能给电力消费带来不确定性。

　　于崇德建议，密切跟踪电力供需形势变化，做好相关预案；保障电煤稳定供应；提高系统调节能力，进一步提高灵活性调节电源以及储能装置建设的积极性。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月09日 02 版）

(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经

国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展　　新华社北京8月4日电  日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】

财经

展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局”　　编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】

财经

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved