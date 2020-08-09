新动能支撑 用电量回升

●高端制造业、新兴服务业带动用电增长

●电力投资快速增长，生产延续绿色低碳趋势

国家能源局日前公布数据显示，4月起，全社会用电量同比实现正增长，4月、5月、6月增速分别为0.7%、4.6%和6.1%，逐月回升。“用电量增速从一季度的同比下降6.5%，上升至二季度同比增长3.9%，其中6月增速回升至6.1%，其中有气温升高的因素，但经济总体逐步复苏、新动能保持强劲支撑是最主要原因。”中国电力企业联合会专职副理事长兼秘书长于崇德说。

用电量是经济运行的晴雨表。

国家统计局数据显示，二季度高技术制造业增加值同比增长9.8%，为增速最高行业板块；装备制造业增加值同比增长9.5%，为回升幅度最大行业板块。

与之相对应，高技术及装备制造业的用电增速回升也较为明显。二季度高技术及装备制造业用电量同比增长4.3%，比一季度增速提高19.1个百分点，6月份增速进一步升至8.4%。

于崇德介绍，上半年，依托大数据、云计算、物联网等新技术的网络信息服务业用电量大幅上升，其中信息传输/软件和信息技术服务业用电量同比增长27.7%。

“未来能源转型发展将呈现明显的电气化趋势，电能替代潜力巨大，我国电力需求还处在较长时间的增长期。”中电联行业发展与环境资源部副主任张琳认为。

中电联报告显示，上半年电力投资快速增长，纳入行业投资统计体系的主要电力企业合计完成投资3395亿元，同比增长21.6%。电源工程建设完成投资1738亿元，同比增长51.5%；电网工程建设完成投资1657亿元，同比增长0.7%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的92.5%，比上年同期提高10.4个百分点。

利用率方面，清洁能源消纳持续好转，上半年风电、光伏发电利用率分别达到96.1%、97.9%，同比上升0.8、0.3个百分点。

下半年电力供需形势如何？中电联报告认为，下半年电力消费增速有望比上半年明显回升。值得注意的是，后续电力消费增长仍然存在一定不确定性。于崇德分析，从电力供应看，一是主要流域降水情况不确定，带来水电供应能力的不确定。二是当前部分地区电煤供应偏紧，如果下半年水电来水偏少，东北、西北、西南等地区部分时段电煤很可能供不应求。从电力需求看，境外疫情仍在蔓延、极端气候变化等因素也可能给电力消费带来不确定性。

于崇德建议，密切跟踪电力供需形势变化，做好相关预案；保障电煤稳定供应；提高系统调节能力，进一步提高灵活性调节电源以及储能装置建设的积极性。

《 人民日报 》（ 2020年08月09日 02 版）

(责编：岳弘彬)