北京公布12批次食品不合格，涉鸡蛋、豆腐、皮皮虾等

中新经纬客户端8月8日电 据北京市场监管局官网消息，日前，北京市场监管局组织抽检了肉制品，蛋制品，酒类，糕点，调味品，薯类和膨化食品，糖果制品，食用农产品，乳制品，粮食加工品，豆制品，餐饮食品12类食品891批次样品。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定，其中合格样品879批次，不合格样品12批次。

来源：北京市场监管局

总体情况

肉制品40批次，全部合格；蛋制品33批次，全部合格；酒类26批次，全部合格；糕点23批次，全部合格；调味品21批次，全部合格；薯类和膨化食品18批次，全部合格；糖果制品15批次，全部合格；食用农产品491批次，其中合格样品483批次，不合格样品8批次；乳制品122批次，其中合格样品121批次，不合格样品1批次；粮食加工品41批次，其中合格样品40批次，不合格样品1批次；豆制品36批次，其中合格样品35批次，不合格样品1批次；餐饮食品25批次，其中合格样品24批次，不合格样品1批次。

不合格样品情况

1.标称河北丰盛食品有限公司生产，北京锦绣艳军商贸有限公司经营的切面，脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 不符合食品安全国家标准。检验机构为国家副食品质量监督检验中心。

2.北京仙记晋大嫂餐饮有限公司经营的鸡蛋，氟苯尼考不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。

3.北京李苗苗商贸有限公司经营的清江鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准，氧氟沙星不符合国家相关规定。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

4.北京聚晟晶源餐饮有限公司使用、消毒的汤勺，大肠菌群不符合食品安全国家标准。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。

5.北京万升和商贸有限公司经营的韭菜，克百威不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。

6.北京丽景荣轩商贸有限公司经营的鲈鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

7. 标称大厂回族自治县恒泰肉类有限公司生产，北京任燕丰利生肉摊经营的牛肉，克伦特罗不符合国家相关规定。检验机构为中国肉类食品综合研究中心。

8.北京万家客商业连锁有限公司经营的绿豆芽，6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合国家相关规定。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。

9.标称山东阳春羊奶乳业有限公司生产，北京首航国力商贸有限公司第五十八店经营的纯羊奶，酸度不符合食品安全国家标准。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

10.北京锦益网络科技有限公司朝阳区甜水园店经营的鲜活皮皮虾，镉不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。

11.北京陈波食品店经营的芹菜，经国家食品质量安全监督检验中心发现，甲拌磷不符合食品安全国家标准。北京陈波食品店对检测结果提出异议，并申请复检；经国家副食品质量监督检验中心复检后，维持初检结论。

12.北京锡旺红山餐饮管理有限公司经营的豆腐，苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。

北京市场监管局强调，针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品，已要求食品生产经营者所在地市场监管部门依法调查处理，涉及外埠的已通报当地市场监管部门。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)