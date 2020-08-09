人民网>>财经

北京公布12批次食品不合格，涉鸡蛋、豆腐、皮皮虾等

2020年08月09日08:33  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端8月8日电 据北京市场监管局官网消息，日前，北京市场监管局组织抽检了肉制品，蛋制品，酒类，糕点，调味品，薯类和膨化食品，糖果制品，食用农产品，乳制品，粮食加工品，豆制品，餐饮食品12类食品891批次样品。根据食品安全国家标准及国家有关规定检验和判定，其中合格样品879批次，不合格样品12批次。

　　来源：北京市场监管局

　　总体情况

　　肉制品40批次，全部合格；蛋制品33批次，全部合格；酒类26批次，全部合格；糕点23批次，全部合格；调味品21批次，全部合格；薯类和膨化食品18批次，全部合格；糖果制品15批次，全部合格；食用农产品491批次，其中合格样品483批次，不合格样品8批次；乳制品122批次，其中合格样品121批次，不合格样品1批次；粮食加工品41批次，其中合格样品40批次，不合格样品1批次；豆制品36批次，其中合格样品35批次，不合格样品1批次；餐饮食品25批次，其中合格样品24批次，不合格样品1批次。

　　不合格样品情况

　　1.标称河北丰盛食品有限公司生产，北京锦绣艳军商贸有限公司经营的切面，脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) 不符合食品安全国家标准。检验机构为国家副食品质量监督检验中心。

　　2.北京仙记晋大嫂餐饮有限公司经营的鸡蛋，氟苯尼考不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。

　　3.北京李苗苗商贸有限公司经营的清江鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准，氧氟沙星不符合国家相关规定。检验机构为中国检验检疫科学研究院综合检测中心。

　　4.北京聚晟晶源餐饮有限公司使用、消毒的汤勺，大肠菌群不符合食品安全国家标准。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。

　　5.北京万升和商贸有限公司经营的韭菜，克百威不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。

　　6.北京丽景荣轩商贸有限公司经营的鲈鱼，恩诺沙星不符合食品安全国家标准。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

　　7. 标称大厂回族自治县恒泰肉类有限公司生产，北京任燕丰利生肉摊经营的牛肉，克伦特罗不符合国家相关规定。检验机构为中国肉类食品综合研究中心。

　　8.北京万家客商业连锁有限公司经营的绿豆芽，6-苄基腺嘌呤(6-BA)不符合国家相关规定。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。

　　9.标称山东阳春羊奶乳业有限公司生产，北京首航国力商贸有限公司第五十八店经营的纯羊奶，酸度不符合食品安全国家标准。检验机构为国家食品质量安全监督检验中心。

　　10.北京锦益网络科技有限公司朝阳区甜水园店经营的鲜活皮皮虾，镉不符合食品安全国家标准。检验机构为北京市食品安全监控和风险评估中心(北京市食品检验所)。

　　11.北京陈波食品店经营的芹菜，经国家食品质量安全监督检验中心发现，甲拌磷不符合食品安全国家标准。北京陈波食品店对检测结果提出异议，并申请复检；经国家副食品质量监督检验中心复检后，维持初检结论。

　　12.北京锡旺红山餐饮管理有限公司经营的豆腐，苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)不符合食品安全国家标准。检验机构为谱尼测试集团股份有限公司。

　　北京市场监管局强调，针对在食品安全监督抽检中发现的不合格食品，已要求食品生产经营者所在地市场监管部门依法调查处理，涉及外埠的已通报当地市场监管部门。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经

国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展　　新华社北京8月4日电  日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】

财经

展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局”　　编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】

财经

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved