全球黄金ETF持仓量7月份增长166吨

新华社北京8月8日电（记者王希）世界黄金协会日前发布数据，今年7月，全球黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）持仓量增长约166吨，至此全球黄金ETF总持仓规模升至3785吨。

黄金ETF产品以实物黄金为依托，近年来日益受到投资者青睐。今年上半年，受新冠肺炎疫情影响，全球投资者避险需求升温，进一步令黄金ETF受益。

从区域看，7月份，北美地区黄金ETF持仓总量上升了118吨，占全球当月总净流入规模的七成以上；欧洲地区基金持仓出现了40吨的增长；亚洲的黄金ETF总持仓上升4.9吨；其他地区基金持仓增加3.4吨。

今年以来，全球黄金ETF及类似产品持续保持净流入态势，前7个月总流入规模约为899吨。这一数据远高于2009年创下的646吨的年度净流入纪录。

据统计，随着以美元计价的黄金价格达到历史新高，7月末全球黄金ETF的总资产管理规模达到2390亿美元。

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