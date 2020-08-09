上交所发布“清单”推进“阳光监管、友好服务”

新华社上海8月8日电（记者潘清）“自律监管类”5个职能领域18个事项，“市场服务类”5个职能领域24个事项。上海证券交易所7日晚公开发布一份“清单”，向市场传递推进“阳光监管、友好服务”的明确信息。

上交所梳理编制自律监管、市场服务事项清单，旨在全面杜绝可能存在的“口袋政策”“隐性门槛”等问题，推进“阳光监管、透明监管”，为市场主体提供业务便利和稳定预期。

据介绍，上交所自律监管和市场服务事项清单以新证券法确立的交易所职责定位和功能属性为主线，重点厘清事项类型、性质与办理依据。对于自律监管事项，强调健全并公开监管标准，实现科学监管、精准监管，并充分保障监管对象合法权益；对于市场服务事项，要求简证便民、及时高效，公开办理流程和材料要求，充分便利服务对象。

清单明确了自律监管和市场服务事项共计42项。其中自律监管事项18项，涉及证券发行上市监管、证券持续监管、证券交易监管、会员监管、自律管理与救济等5类；市场服务事项24项，涉及证券发行上市服务、证券交易服务、会员服务、上市公司服务、期权与基金服务等5类。清单同时列明了每一事项对应的主要规则依据，以方便市场主体查询使用。

在梳理并公开市场服务事项的同时，上交所还着力优化办理流程，精简办理条件和材料要求，为市场主体提供更多便利。

上交所相关负责人表示，后续将抓紧对各类市场服务事项的办理依据进行整合归并，采用“一本通”手册等方式，便于各类市场主体按需查阅使用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)