新一轮北京消费券开抢 增专卖店特惠

首届北京体育消费节在五棵松华熙启动 摄影/本报记者 黄亮

2020“狂欢之夏”游园会在石景山游乐园开启 摄影/汪震龙

望京小街昨晚正式向市民开放 摄影/本报记者 魏彤

隆福寺国潮书市吸引众多市民参与 摄影/本报记者 郝羿

落实六稳六保 一线见闻

本报讯（记者 李佳）昨日，随着新一轮北京消费券的发放，本市围绕北京消费季正式启动“炫·彩生活月”活动，“华彩秋韵”线上系列音乐会首场直播、评选首届网红打卡地、首届体育消费节、嗨吃龙虾节、炫彩夜京城、亲子嘉年华等一大拨精彩活动轮番登场，让消费者品味商旅文体的融合、传统与现代的交汇、科技与生活的交融，营造炫彩北京、沸腾全城的消费氛围。

新一批发放的北京消费券加大了优惠力度，扩大了使用范围。北京青年报记者在京东APP首页看到，点击页面左上角的“北京消费券”标识即可进入领券页面。餐饮购物券包里有两张满40元减10元券、一张满80元减20元券、一张满160元减40元券。消费券有效期均为14天。智能消费券分为线上和线下两种，消费者只能任选其一，均为满2000元打9折，最高减400元。

值得一提的是，以往线下餐饮购物券使用门槛由满50元可用，此次降低为40元。优惠券数量由每个卡包60元含3张券，增加到每个卡包80元含4张券。原先累计使用350元享受120元优惠，调整为累计使用320元即可享受120元优惠。例如消费者账单160元，可使用一张满160减40元券，企业再优惠20元，消费者支付100元即可。市商务局负责人介绍，此次新一轮北京消费券扩展参与活动的业态范围和门店数量，在现有餐饮、商场、购物中心、老字号、特色小店等业态基础上，增加专业专卖店业态特惠，并进一步扩大可使用消费券的门店覆盖面。

炎炎夏日，喝啤酒撸串、吃小龙虾作为夜宵界“网红”，受北京消费季重启的氛围带动，昨晚的簋街食客盈门。晚上8点，在花家怡园簋街四合院总店，下半年首场餐饮业专场促消费活动“玩转京城美食嗨吃龙虾节”在簋街以直播探店方式启动，助燃城市“烟火气”的热潮。本次以消夏喜食的小龙虾为主推美味，以簋街餐饮街、华熙LIVE·五棵松和万丰餐饮街为轴心，以美团、大众点评APP为线上平台，云集多个购物中心联动。

促进亲子家庭消费活动也是北京消费季的重点活动，昨日，市商务局在北京华联常营购物中心开启亲子表演、LOVE MORE市集、互动体验等“亲子嘉年华”活动，为周边家庭提供丰富的亲子体验活动。翠微百货七家门店线上线下联动，线下推出“一起成长，一起精彩”优惠活动，折扣满减力度空前。资和信百货开启消夏宠娃模式，亲子夜市、文创手作、啤酒美食一一上线，更有亲子游艺等超多娱乐互动体验，完美承包每个夜晚。

主场活动

隆福寺隆福大厦

触屏“点亮”

网红打卡地图

昨晚6时左右，随着位于隆福寺隆福大厦一层的未来北京网红打卡地图通过触屏“点亮”，“首届北京网红打卡地评选活动”正式启动。据悉，本次评选活动的范围分为自然景观类、人文景观类、生活服务类、综合类四大类别，即日起至8月28日24时，市民、游客可关注“文旅北京”微信公众号的“网红打卡地”评选活动专栏，推荐您心目中的北京“网红打卡地”，最终榜单将于10月中下旬正式公布。

在启动仪式现场，市文旅局还推介了10条“漫步北京”都市休闲文化线路和40条京郊度假游线路。另外，本市还将陆续开展“畅游京郊”“舞动北京”“歌唱北京”“戏聚北京”“影像北京”“艺韵北京”“阅读北京”等七大文旅主题活动，丰富市民炫彩生活。

据介绍，8月北京隆福寺将开启深蓝计划活动，第一档就是国潮书市活动，甄选136家优质品牌好物、60多家出版单位、网红书店在文创园区现场摆摊，销售各类文化、时尚书籍。

国家大剧院

全球首次舞台艺术5G+8K直播

国家大剧院“华彩秋韵”线上系列音乐会昨晚在国家大剧院的音乐厅上演。此场音乐会首次采用“8K+5G”技术进行直播，使市民观众在王府井、中关村等地都能感受到现场氛围。

本场音乐会以“繁华众声”为主题，曲目包括挪威作曲家格里格的《抒情组曲》，捷克作曲家斯美塔那的《沃尔塔瓦河》等。为让更多市民享受音乐会，国家大剧院在大剧院花瓣厅、海淀展示中心会议中心、华熙LIVE、中关村步行街、金融街购物中心、大族广场、王府井、三里屯八个区域布设8K电视、5G手机等显示终端，同步直播，市民可在这八处地点观看本场音乐会“8K+5G”的超高清演出实况。

北青报记者了解到，本次音乐会实现了5个首次：全球首次舞台艺术5G+8K直播，舞台艺术演出首次启用5G+8K转播车，国家大剧院5G网络首次使用，8K信号首次通过5G商业网络进行CDN分发落地，8K电视和消费级机顶盒首次实现向公众直播。

五棵松华熙LIVE

足球明星带火全民健身日

昨天是我国第12个全民健身日，当晚8时30分，首届北京体育消费节在华熙LIVE·五棵松中央广场正式启动。北青报记者在现场看到，不少市民一边享受休闲时光，一边通过大屏幕观看启动仪式。

启动仪式上，两名双胞胎“足球小子”饶明宇、饶明昊吸引了不少群众关注，尽管他们只有10岁，但踢足球已经有4年了。此外，足球明星邵佳一和刘英来到现场，共同宣布“北京第37届足球百队杯开赛”。

据北京市体育局相关负责人介绍，北京体育消费节-北京国际长跑节系列活动“勇敢向前、健身京动”线上跑和“跑向2022”公园半程马拉松线上赛（第一期）等6项体育赛事活动，可通过北京市体育总会官方移动客户端报名。截至8月7日，报名人数已达5万人。

另外，首届北京体育消费节直播活动环节分为第四届北京市柔力球精英赛和科学健身宣讲及直播带货两个部分。科学健身宣讲及直播带货相融合，奥运冠军杨凌和知名足球评论员徐阳等嘉宾来到直播间带货，共同为北京体育消费助力，加速体育产业复工复产。本组文/本报记者 解丽 刘洋 李佳

各区亮点

朝阳 望京小街正式亮相 “潮朝阳”大促重启

一条老旧街区转型而成的国际化步行商业街区——望京小街昨晚正式向市民开放。该街区主打国际风情，开设有商亭集市、餐饮、天幕、艺术展、影院、酒吧等，将成为京城东部又一地标性商业街区。

望京小街此前曾是一个设施老旧、业态凌乱、功能错位的传统街区，如今已经变身成为“国际化+文化+科技支撑”的时尚活力新街区。朝阳区采用“政府投入+社会资本”的模式，党建引领多方协作，在社会资本参与街区更新、特色商业和文化街建设、国际人才社区建设、城市精细化管理和智慧街区治理方面打造“五个典范”。

短短380米的小街上，营造出了多样化的休闲空间。两侧的店铺鳞次栉比，吸引了200多家品牌企业入驻，包括餐饮、影院、酒吧、文创集市、商超等，其中不乏新晋品牌和网红IP业态。接下来，望京小街将开启为期三个月的国际“品牌周”，一场场时尚盛宴不断档，邀请市民来参与。此外，望京小街将通过举办北京国际时装周、朝阳海外人才创业大会-国际创新周等国际化品牌活动，搭建品牌企业发布和国际文化交流的平台，让望京成为国际人才的落户首选地，创新创业聚集地。

朝阳区“潮朝阳”消费季大型促消费活动也全面重启，本次消费季将持续到国庆节，活动期间，朝阳区将联合全区20余个重点商圈、商业街区，500余家企业商户，举办购物嘉年华、亲子节、夜京城、店庆优惠等系列活动，为市民送优惠，促进消费。 文/本报记者 李泽伟

海淀 大厨现制特色美食 非遗技艺现场展示

8月8日晚，第十八届中关村国际美食节开幕。北京青年报记者了解到，该活动是2020年北京消费季·悦动海淀分会场活动之一。在接下来的一个月里，餐厅大厨现身美食节活动现场，现场制售美食名点。同时，市民还可品尝到越南、泰国、韩国、法国等国家，以及云南、江浙、内蒙古等地的特色产品；非遗传承人现场展示面人、糖人、糖画等技艺。

昨晚，北青报记者来到公主坟附近的城乡华贸购物中心，正门两侧布置了不少摊位，消费者可以品美酒、逛市集、购美食、体验传统文化，提供“吃喝玩乐游娱购”一站式服务。据了解，中关村国际美食节由精品美食展卖区、现场餐饮制售区、文创非遗展示区等三个板块组成。其中，在现场餐饮制售区，邀请了海淀区三样菜、老牌啤酒、名轩、中同家、都一处、旺顺阁、青年餐厅、管氏串吧、东方饺子王、正一味等10家知名品牌餐饮企业，中关村国际美食节期间，餐饮大厨现场制售美食名点，为消费者奉献一场视觉、味觉盛宴。

在精品美食展卖区，有来自越南、泰国、韩国、法国的进口食品，以及云南、江浙、内蒙古等地的特色产品进行现场售卖，营造了浓郁的美食消费氛围；在文创非遗展示区，非遗传承人现场展示面人、糖人、糖画、内画、草编、漆器、棉花糖、葫芦烫画、苗银镶嵌、毛猴、皮影等。

据悉，第十八届中关村国际美食节将持续到10月份，其间还将开展美食进社区、餐饮食材博览会等活动。文/本报记者 王斌

石景山 “狂欢之夏”游园会 打造梦幻打卡地

以“浪漫星光，酷爽一夏”为主题的2020“狂欢之夏”游园会已经在石景山游乐园开启，游园会将一直持续到8月31日。本次活动融入灯光、美食等休闲文化元素，推出星光乐园打卡游、酷爽游艺狂欢、美食啤酒嘉年华等消夏活动。同时，还将通过官方微信、微博发放门票赠票、特邀体验券。

据介绍，“狂欢之夏”游园会的亮点之一就是从下午5点半起开启“灯光秀”。在游乐园全园设置多处奇幻星光打卡点，曼妙灵动的灯光与灰姑娘城堡、星梦湖、摩天轮、星座大道、蓝桥、飞越世界等地标景观深度融合，营造出仲夏夜独有的奇幻光影新空间，打造京西夜晚梦幻创意打卡胜地。

除摩天轮、大摆锤、海盗船、皇家转马等游客必打卡的经典项目，激流勇进、大冲刺、峡谷漂流等夏日亲水项目将以清凉酷爽的娱乐方式让游客消除夏日疲惫；更有摩托少年、旋转飞船等全新项目盛装亮相，为游客提供更多选择，尽情体验仲夏夜之梦的快乐。飞越世界特别推出的星球探索乐园以星际探索为主题，主打儿童游戏亲子主题；动感星空顶伴着音乐为游客展示绚丽流星雨，让游客感受不一样的外太空色彩。

美食必不可少。在星光大道上，以“十二星座”最爱美食为主题，设置24个中外特色商家，打造十二星座专属美食饮品。同时，小龙虾啤酒节也将启动。活动期间燕京U8啤酒、德国黑啤、特品红酒等十余种精酿美酒供游客品尝。石景山游乐园相关负责人介绍，为了回馈广大市民游客，活动期间，该园官方微信、微博将开展丰富多彩的互动活动，并发放门票赠票、特邀体验券（包含6个游艺项目）。

文/本报记者 解丽

(责编：李都也(实习生)、李栋)