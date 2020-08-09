五大银行辟谣“集体降薪” 行业人员这样说

中新网客户端北京8月8日电(彭婧如)近日，“银行业将迎来集体降薪”的消息引发关注。

网络流传的一则聊天记录显示，按政策要求，金融业将全体降薪，并点名中信银行和建设银行分别降薪20%和30%。

难道，银行这个“金饭碗”里的饭不香了吗？

五家银行回应集体降薪传闻：暂无安排

对此，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行7日凌晨回应了薪酬问题，均表示目前没有降薪安排。

2019年，根据国务院工作部署，财政部推动实施了国有金融企业工资决定机制改革，按照市场化的原则核定企业工资总额。

中国建设银行表示，按照政策核定，2019年工资增长与利润增长保持匹配；中国银行和中国农业银行也表示，职工工资与企业效益实现同步增长。

中国建设银行还表示，2020年以来，新冠肺炎疫情对全球和中国经济造成巨大冲击，积极支持做好“六稳”“六保”工作，加大向实体经济让利力度，与企业共克时艰、共生共荣。

同样被点名的中信银行7日向中新网表示，根据中信集团部署，中信银行将按照市场化原则和公司治理要求核定工资总额，工资总额与整体经营情况相挂钩。截至目前，中信银行没有统一降薪的安排。

不过，据媒体报道，中信银行母公司——中信集团7月已发布了《关于开展中信集团2020年度开源节流、降本增效专项工作的通知》，要2020年度开源增效50亿元、节流降本100亿元。

通知要求，原则上管理费用总额(不含人工成本、折旧及摊销)同比下降10%以上。各子公司应结合上半年管理费用支出情况，充分考虑疫情影响，主动加大压降比例，特别是压降会议费、差旅费、业务招待费、宣传费、车辆费、营销费等行政管理费用支出。

银行“高富帅”不富了？

金融行业的薪酬特征一直以来给人以“高富帅”的印象。曾几何时，中信银行的薪资在银行业中也是“笑傲江湖”。

中信银行在2017年以人均48.48万元的薪酬排在行业第一位，招商银行、平安银行位分别以44.63万元和44.14万元位居二三，四大行的人均薪酬及涨幅则位居末位。

今年以来，受疫情影响，银行业是少数保持正增长的行业之一。据银保监会披露，截至今年一季度末，商业银行累计实现净利润6001亿元，较上年同期增长5%。

智联招聘3月的调研报告显示，复工第六周，银行业人才薪酬逆势上涨，以10271元/月的薪资名列当时的高薪职业榜单第十位。证券、期货、投资管理等相关工作，位列榜单第二。

报告认为，银行业的工资水平整体较高，疫情防控期间也使得数字化、线上金融服务能力凸显，银行业创新技术人才价值随之上涨。

不过，近来银行“高富帅”们的收入有些打折扣。

智联招聘提供给中新网数据显示，银行业平均招聘薪酬的同比涨幅在2020年一、二季度，均低于全国平均招聘薪酬的同比涨幅。一季度全国平均招聘薪酬同比涨幅为9.58%，银行业为6.62%；二季度全国平均招聘薪酬同比涨幅为3.11%，银行业为2.47%。

基本工资不变，绩效工资看表现

2020年二季度，银行业平均招聘薪酬为9940元，依旧高于全国平均的8715元。

对于这个数据，招商银行上海金桥支行的一位客户经理表示，看似明面上收入没少，但实际上收入不受影响的前提是各种指标、任务往上加。“比之前干更多活儿，但拿一样的钱。”

“银行考核规则调整很快，最近规则更严格了。原来有的考核项目完成后有奖励，现在不给钱了。”建设银行河南郑州一支行的一名员工也表示，贷款是银行赚钱的大方面，银行效益、员工收入都和这有关。

“绩效工资与银行效益相关，一旦银行效益减少，员工工资会随之减少。”湖北某农商行一位支行副行长向中新网表示，坏账多的银行，效益肯定会下降，这就影响员工收入。

“行里少出一笔不良贷款，我们的日子就好过很多。”上述建设银行员工表示，“我们刚上班的时候(2015年)工资不高就是因为当地不良贷款率太高了，现在好多了。”

根据财政部在2019年10月印发的《国有金融企业工资决定机制改革实施办法》，金融企业响应国家宏观政策不到位，服务微观经济、实体经济情况效果不明显，或者经济效益下降的，当年工资总额原则上应当下降。反之则在同期经济效益增幅范围内确定总额。

“基本工资不变，绩效工资看表现。”有银行从业人员如此理解工资改革。

河南南阳某乡镇银行的一位员工就向中新网表示，上个月有同事收入涨了500元。但由于目前所在支行的效益不算很好，农业银行华中地区的一位员工则表示，“自己现在月收入里的效益工资比较少，只能等年底再看，全年任务完成度好的话，收入可以回补一些。”

所以，你觉得如今在银行工作还是“金饭碗”吗？(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)