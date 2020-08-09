经济观察：中国经济能否持续复苏？财经高官释三信号

中新社北京8月8日电 题：中国经济能否持续复苏？财经高官释三信号

中新社记者 王恩博

今年来，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，中国经济正稳步恢复。但面对明显上升的外部不确定性，这一势头能否持续？多位中国财经高官近期密集发声，释放三大信号。

经济增长回升有底气

随着统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，中国经济运行稳步恢复，复工复产逐月好转，二季度经济增长3.2%，明显好于预期。

国家发展和改革委员会副主任宁吉喆称，应当看到，当前中国经济增长回升态势是有基础有条件的，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变而且正在展现。

他提到，宏观经济政策及时有力精准有效对冲了疫情影响。从1月底2月初起就谋划出台一揽子对冲政策，仅复工复产政策就包括八个方面90条措施。

值得一提的是，受疫情影响，今年财政收支平衡压力加大，中央对地方财政的支持力度空前。

财政部部长刘昆举例说，为支持地方基础设施建设和疫情防控，纾解企业困难，激发市场活力，发行1万亿元(人民币，下同)抗疫特别国债，利息由中央财政全额负担，本金由中央和地方共同偿还。截至7月30日，1万亿元抗疫特别国债全部发行完毕。

随着政策“及时雨”降下，微观市场主体活力释放促进了中国经济稳定恢复。据统计，3月份以来，反映市场主体信心的制造业PMI、非制造业商务活动指数已连续5个月保持在荣枯线以上。反映市场主体效益的规模以上工业企业利润二季度同比增长4.8%。

宏观经济政策不松劲

尽管经济运行恢复势头明显，但对于当前形势，中国官方仍提出了“持久战”的判断。

在此情况下，宁吉喆强调，要加快落实已出台和部署的各项政策，并继续加强政策预研储备，准备好“工具箱”，一旦有需要就迅速出手、及时出台。

谈及财政部如何“出招”，刘昆认为，要做到对国之大者心中有数，坚持实施更加积极有为的财政政策，围绕“六保”任务持续发力。如在保市场主体方面，重点是支持中小微企业和受疫情冲击较大的产业纾困和发展，不折不扣落实落细各项减税降费政策措施，帮助他们保存量、保资金链、保就业岗位。

此外，近期中国官方多次提出要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，有关政策将如何发力？

宁吉喆表示，中国有14亿人口、4亿多中等收入群体，国内市场空间广阔。要积极扩大消费需求，落实消费政策，引导消费方向，改善消费环境，提高消费能力。

商务部部长钟山则直言，下半年，中国外贸面临的形势更加复杂严峻，世界经济下滑对需求的影响将进一步显现，外贸企业生存压力仍然很大。商务部将加大政策支持力度，推动出台和落实出口退税、外贸信贷、出口信保、出口转内销等系列稳企纾困政策，让政策惠及更多外贸企业。

扩大对外开放不停步

疫情之下，尽管内外部环境复杂，中国对外开放的大门依然越开越大。

宁吉喆举例说，上半年中国深入推进“放管服”改革，出台了多份重要改革文件，完善了稳外贸稳外资机制，发布了2020年版外商投资准入负面清单。

财政政策则在保产业链供应链稳定方面发力。刘昆介绍，其重点是发挥好财政政策的结构性调控优势，支持打通产业链供应链上的“堵点”、补上“断点”，加快推动企业复工复产复市，稳住外贸外资基本盘，保企业生产、稳中国制造。

这一系列举措效果立竿见影。上半年中国日均新登记企业达到2万户，中国出口由一季度下降11.4%转为二季度增长4.5%，实际吸收外资由下降10.8%转为增长8.4%。

钟山表示，上半年仍有不少外资企业持续扩大在华投资，投资额1亿美元以上外资大项目达到320个。“中国拥有14亿人口的庞大市场和完善的产业配套体系，营商环境不断改善，相信聪明的外商一定不会放弃中国市场。”(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)