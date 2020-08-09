人民网>>财经

经济观察：中国经济能否持续复苏？财经高官释三信号

王恩博

2020年08月09日09:31  来源：中国新闻网
 

中新社北京8月8日电 题：中国经济能否持续复苏？财经高官释三信号

中新社记者 王恩博

今年来，克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，中国经济正稳步恢复。但面对明显上升的外部不确定性，这一势头能否持续？多位中国财经高官近期密集发声，释放三大信号。

经济增长回升有底气

随着统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，中国经济运行稳步恢复，复工复产逐月好转，二季度经济增长3.2%，明显好于预期。

国家发展和改革委员会副主任宁吉喆称，应当看到，当前中国经济增长回升态势是有基础有条件的，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变而且正在展现。

他提到，宏观经济政策及时有力精准有效对冲了疫情影响。从1月底2月初起就谋划出台一揽子对冲政策，仅复工复产政策就包括八个方面90条措施。

值得一提的是，受疫情影响，今年财政收支平衡压力加大，中央对地方财政的支持力度空前。

财政部部长刘昆举例说，为支持地方基础设施建设和疫情防控，纾解企业困难，激发市场活力，发行1万亿元(人民币，下同)抗疫特别国债，利息由中央财政全额负担，本金由中央和地方共同偿还。截至7月30日，1万亿元抗疫特别国债全部发行完毕。

随着政策“及时雨”降下，微观市场主体活力释放促进了中国经济稳定恢复。据统计，3月份以来，反映市场主体信心的制造业PMI、非制造业商务活动指数已连续5个月保持在荣枯线以上。反映市场主体效益的规模以上工业企业利润二季度同比增长4.8%。

宏观经济政策不松劲

尽管经济运行恢复势头明显，但对于当前形势，中国官方仍提出了“持久战”的判断。

在此情况下，宁吉喆强调，要加快落实已出台和部署的各项政策，并继续加强政策预研储备，准备好“工具箱”，一旦有需要就迅速出手、及时出台。

谈及财政部如何“出招”，刘昆认为，要做到对国之大者心中有数，坚持实施更加积极有为的财政政策，围绕“六保”任务持续发力。如在保市场主体方面，重点是支持中小微企业和受疫情冲击较大的产业纾困和发展，不折不扣落实落细各项减税降费政策措施，帮助他们保存量、保资金链、保就业岗位。

此外，近期中国官方多次提出要“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，有关政策将如何发力？

宁吉喆表示，中国有14亿人口、4亿多中等收入群体，国内市场空间广阔。要积极扩大消费需求，落实消费政策，引导消费方向，改善消费环境，提高消费能力。

商务部部长钟山则直言，下半年，中国外贸面临的形势更加复杂严峻，世界经济下滑对需求的影响将进一步显现，外贸企业生存压力仍然很大。商务部将加大政策支持力度，推动出台和落实出口退税、外贸信贷、出口信保、出口转内销等系列稳企纾困政策，让政策惠及更多外贸企业。

扩大对外开放不停步

疫情之下，尽管内外部环境复杂，中国对外开放的大门依然越开越大。

宁吉喆举例说，上半年中国深入推进“放管服”改革，出台了多份重要改革文件，完善了稳外贸稳外资机制，发布了2020年版外商投资准入负面清单。

财政政策则在保产业链供应链稳定方面发力。刘昆介绍，其重点是发挥好财政政策的结构性调控优势，支持打通产业链供应链上的“堵点”、补上“断点”，加快推动企业复工复产复市，稳住外贸外资基本盘，保企业生产、稳中国制造。

这一系列举措效果立竿见影。上半年中国日均新登记企业达到2万户，中国出口由一季度下降11.4%转为二季度增长4.5%，实际吸收外资由下降10.8%转为增长8.4%。

钟山表示，上半年仍有不少外资企业持续扩大在华投资，投资额1亿美元以上外资大项目达到320个。“中国拥有14亿人口的庞大市场和完善的产业配套体系，营商环境不断改善，相信聪明的外商一定不会放弃中国市场。”(完)

(责编：李都也(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费　　人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】

财经

国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展　　新华社北京8月4日电  日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】

财经

展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局”　　编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】

财经

国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法　　人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】

财经

海关总署：多措并举做好海南离岛免税监管工作　　人民网北京7月30日电 （栗翘楚）自7月1日海南离岛免税政策做出新的调整以来，海南免税购物掀起了一股热潮。海关总署今日发布数据显示，7月1日至27日，海关共监管离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长23…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved