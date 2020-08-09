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我国铁路货物发送量持续强劲增长 为经济恢复提供重要支撑

2020年08月09日15:50  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月9日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，7月份，国家铁路货物发送量持续强劲增长，完成货物发送3.2亿吨，同比增加2466万吨、增长8.5%，5月至7月日均装车量分别为15.9万车、16.7万车、16.8万车，连续三个月刷新历史纪录，为保障国际国内供应链畅通、促进经济稳步恢复提供了重要支撑。

国铁集团货运部负责人介绍，7月份以来，铁路部门坚决贯彻落实中央“六稳”“六保”决策部署，统筹疫情防控、防汛救灾和运输安全，坚持以市场需求为导向，加大货物运输组织力度，努力保障国民经济平稳运行和人民群众生产生活需要。

一是主动对接各地企业原材料和产成品运输需求，精心制定运输方案，科学调配运力资源，落实减税降费措施，实施灵活运价策略，提供优质服务，帮助企业恢复生产。

二是深入实施货运增量行动，大力发展多式联运，助力打赢蓝天保卫战，国家铁路日均装车16.8万车，同比增加1.4万车、增长9.3%，连续三个月创历史新高。其中，集装箱日均装车3.2万车，同比增加8174车、增长34.3% 。沿海主要港口疏港矿石运输完成3446万吨，同比增加665万吨、增长23.9%。

三是充分发挥大秦、浩吉、瓦日、唐呼等能源通道作用，加强电煤运输组织，保障各地迎峰度夏用煤需求，煤炭运量完成1.6亿吨，同比增加378万吨、增长2.5%，全国主要电厂煤炭可耗天数稳定在25天以上。

四是发挥调度集中统一指挥优势，全力以赴组织救灾和民生物资运输，坚持特事特办、急事急办、随装随运，为各地防汛救灾和灾后重建提供了有力的运输保障。

五是加强货运基础设施建设，打通最先和最后一公里，今年以来已建成铁路专用线24条、在建187条，建成铁路物流基地3个、在建23个，为厂矿企业、港口提供无缝衔接的全程物流服务。

该负责人表示，铁路货运量持续稳定增长并保持高位运行，反映了我国经济稳中向好的态势。下一步，铁路部门将继续推进运输供给侧结构性改革，全面提升货运能力和效率，降低物流成本，有效服务国内大循环和国内国际双循环，为经济社会发展做出积极贡献。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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