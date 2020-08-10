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社会消费品零售总额连续4个月降幅收窄

消费市场持续稳步回升（经济新方位）

本报记者  王  珂

2020年08月10日04:41  来源：人民网－人民日报
 

　　随着国内疫情防控形势不断向好，生产生活秩序加快恢复，消费市场持续稳步回升。商务部数据显示，6月份，全国社会消费品零售总额3.35万亿元，同比下降1.8%，连续4个月降幅收窄，累计收窄18.7个百分点；1—6月，全国社会消费品零售总额17.23万亿元，同比下降11.4%，降幅比一季度收窄7.6个百分点。

　　居民部分生活消费支出增速由负转正，市场加速复苏迹象明显

　　“从上半年数据看，我国消费市场正加速从疫情影响中复苏。”中国社会科学评价研究院院长荆林波认为，首先，居民消费水平逐渐恢复，上半年，全国居民人均消费支出比上年同期名义下降5.9%，但降幅明显收窄，名义降幅和实际降幅分别比一季度收窄2.3和3.2个百分点，此外，社会消费品零售总额已连续4个月降幅收窄。其次，基本生活支出稳定增长。再次，居民部分生活消费支出增速由负转正，比如，全国居民人均通信支出一季度下降2.9%，而上半年整体增长3.0%；人均个人用品支出一季度下降1.7%，上半年整体增长2.2%。从这些数据看，消费市场加速复苏的迹象比较明显。

　　中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍认为，从以社会消费品零售总额为代表的各类消费指标走势看，当前我国消费市场需求仍然旺盛，正处在快速回暖的过程中，下半年消费将会延续回升势头，增速有望由负转正。

　　赵萍分析，一是基本生活消费仍然保持持续较快增长的态势，食品类和居住类消费增速一直为正，而且增速保持在相对较高的水平，这夯实了未来消费增长的基础。二是随着服务行业复工复产全面有序推进，服务消费的降幅将会明显收窄，从而带动整体消费回暖。三是收入方面，从收入来源看，居民人均工资收入、财产性收入和转移性收入都保持正增长，这些收入属于长期性收入，与消费的相关程度更高。因此，收入水平的持续回稳也为下半年消费回暖提供了强有力支撑。

　　荆林波认为，随着国内经济形势持续向好，扩大内需、助企纾困、稳岗就业等政策进一步落地见效，一系列促进消费的措施不断发力，我国消费总体将延续复苏态势。

　　线上消费快速增长，消费升级仍在提速

　　“上半年，我国消费市场也有不少亮点。”赵萍认为，线上消费快速增长，是上半年消费的最大亮点。1—6月全国网上零售额5.15万亿元，同比增长7.3%，不仅增速为正，而且比1—5月又加快了2.8个百分点。特别是实物商品网上零售额实现4.35万亿元，同比增长14.3%，占社会消费品零售总额的比重达25.2%，比1—5月提高0.9个百分点。

　　“实物商品网上零售额实现两位数增速，占社零总额比重超1/4，说明越来越多企业适应疫情防控常态化需要，积极拥抱互联网，创新交易方式和配送方式，更好地满足线上消费新需求。”赵萍说。

　　荆林波认为，上半年，我国电子商务展现出强劲的活力和韧性，在保障物资供应、助力复工复产、推动消费回补等方面发挥了重要作用。网络零售成为消费市场的稳定器，规模持续增长，作用更加突出。

　　从城市到农村，电商已经成为人们重要的商品购买方式。上半年，全国农村网络零售额达7668.5亿元，同比增长5%；其中实物商品网络零售额6999亿元，同比增长7.3%；全国832个国家级贫困县网络零售额达684.8亿元，同比增长13.3%；全国农产品网络零售额达1937.7亿元，同比增长39.7%。

　　“以直播电商为代表的新业态蓬勃发展也是一个亮点。”荆林波说，通过直播电商销售产品和服务，已经成为很多商家的“必修课”。上半年，电商直播超1000万场，活跃主播数超40万，观看人次超500亿，上架商品数超2000万。直播场景越来越丰富多样，老字号直播、非遗直播、文化旅游导览直播、教育公开课直播等纷纷涌现。

　　尽管消费增长暂时趋缓，但消费升级仍在提速。荆林波观察到，人们在消费中更加关注品质，从各大平台的交易数据来看，高端食材的热卖、智能产品的多样化等，都体现了我国消费升级的趋势。

　　有针对性推出提振举措，进一步释放消费需求

　　赵萍认为，我国消费市场前景广阔，仍然有很大潜力，下半年应多措并举，进一步释放被抑制、被冻结的消费需求。

　　线下商业更加主动地拥抱线上新业态，有利于更好地激发消费需求。赵萍说，对于线下实体店来说，包括直播电商在内的线上新业态快速发展，既是挑战，也是机遇。直播电商对商品的展示更为直观、互动更加及时，将是未来电商发展新的增长极。现在，越来越多实体店加入直播带货的行列，特别是一些知名老字号、知名品牌，利用直播模式营销，有效带动了营业额增长。

　　荆林波认为，上半年，实体商业受疫情影响较为明显，而直播带货作为一种新业态则比较火热，但不管是哪种销售模式，最终都要以消费者为中心。对于实体店来说，要紧紧抓住消费新需求，再造线下和线上融合的消费场景，不断提升实体店的体验感，在增强实体店竞争力的同时形成新的消费增长点。

　　上半年，旅游、住宿、餐饮等服务消费受影响非常明显。下半年，应在做好疫情防控工作的同时，有针对性地推出提振举措。同时，大力发展社区生活服务消费，完善家政服务消费，让被抑制的服务消费充分释放。

　　在大件商品消费方面，赵萍说，上半年，汽车、家电等大件商品消费增速趋缓。下半年应顺应消费升级趋势，鼓励企业加快产品创新，通过提升供给质量和水平，补足供给侧短板，吸引消费者添置新品或更新换代。这样，在供给与消费间形成良性循环，促进产业与消费双升级，实现经济高质量发展。

　　制图：张丹峰


　　《 人民日报 》（ 2020年08月10日 02 版）
(责编：曹昆)
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