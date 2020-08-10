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上半年我国国际收支处于平衡区间

2020年08月10日04:41  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京8月9日电  （记者葛孟超）记者近日从国家外汇管理局获悉：上半年，我国经常账户顺差859亿美元，其中，货物贸易顺差1844亿美元，服务贸易逆差765亿美元，初次收入逆差246亿美元，二次收入顺差25亿美元。资本和金融账户中，直接投资顺差187亿美元，储备资产减少59亿美元。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，上半年，我国经常账户顺差859亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.3%，继续运行在合理区间；直接投资呈现净流入，证券市场双向资金流动保持活跃。

　　王春英说，总体来看，上半年我国国际收支仍处于平衡区间。当前，我国统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，经济结构持续优化，改革开放继续深化，这些基本面优势为下半年我国国际收支保持平衡提供了有利条件。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月10日 02 版）
(责编：曹昆)
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