精准发力，货币政策护航经济高质量发展（权威访谈）

今年以来，面对疫情对我国经济社会发展带来的较大冲击，稳健的货币政策持续发力，传导效率进一步提升，金融支持实体经济力度明显增强，为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚实有力的支撑。在当前复杂严峻的经济形势下，稳健的货币政策如何更加灵活适度、精准导向？怎样坚定不移地深化金融业改革开放？记者采访了中国人民银行行长易纲。

●加大货币政策逆周期调节力度，有力支持稳企业保就业

记者：突如其来的疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，人民银行采取了哪些金融政策加以应对？

易纲：面对疫情冲击，人民银行果断加大货币政策逆周期调节力度，创新货币政策工具，主要措施可以概括为18个字，就是“扩总量、保供应、促增长，降利率、调结构、保主体”。

我们在春节假期期间紧急出台3000亿元专项再贷款，取得了积极的保供成效；坚定支持金融市场在春节后2月3日如期开市，并超预期投放短期流动性1.7万亿元；继今年1月1日宣布全面下调存款准备金率0.5个百分点后，又两次下调存款准备金率，累计投放长期资金1.75万亿元。

3000亿元专项再贷款主要是保医疗物资和生活必需品的供应。2月26日我们又新增5000亿元再贷款和再贴现额度，支持企业复工复产。4月20日，新增1万亿元再贷款再贴现额度，支持企业全面复工复产。货币政策工具的数量从3000亿元到5000亿元再到1万亿元，在不同的情形下，政策含义是不同的，数量越来越大，利率越来越市场化。3000亿元再贷款采取的是企业名单管理，5000亿元和1万亿元再贷款再贴现采取的是市场化运作，商业银行使用央行的这些工具为实体经济提供了较低成本贷款，有力支持了稳企业保就业。

记者：上半年宏观经济数据和往年相比出现了较大波动，但金融数据却比较稳健，您如何评价上半年金融运行情况？

易纲：上半年，宏观金融数据亮点确实比较多，这也说明稳健的货币政策得到了有效实施。从宏观总量上看，各项金融指标明显高于去年。6月末，广义货币M2增长11.1%；社会融资规模同比增长12.8%；上半年新增贷款12.1万亿元，同比多增2.4万亿元。

从价格上看，今年以来，我们注重引导主要市场利率下行。公开市场7天逆回购操作中标利率下行30个基点至2.2%；中期借贷便利中标利率下行30个基点至2.95%；一年期贷款市场报价利率（LPR）下降30个基点至3.85%；再贷款利率下调了50个基点。

由于货币政策的引导使市场整体利率下行，带动企业融资成本明显降低。6月份，债券回购加权平均利率为1.89%，比上年末下降0.21个百分点；10年期国债收益率为2.82%，比上年末下降0.32个百分点；普惠金融、小微企业、民营企业、制造业的贷款利率都创下历史新低。特别是普惠金融贷款利率目前在5%左右，比去年下降了0.8个百分点。

利率的下行，有力支持了实体经济，使贷款结构明显优化，普惠小微贷款支持的市场主体明显增加。6月末，有授信的市场主体近3000万户，有贷款余额的超过2300万户，这些主要是小微企业和个体工商户。

●下半年经济增长将延续复苏态势，全年有望实现正增长

记者：我们注意到中国经济稳步恢复，复工复产逐月好转，二季度经济增长明显好于预期。您怎样判断当前中国的宏观经济形势？

易纲：由于中国控制住国内疫情，中国经济在全球实现了率先复苏。虽然一季度我国GDP同比下降6.8%，但二季度就出现了比较强劲的反弹，GDP增长了3.2%，是全球唯一正增长的主要经济体。

一方面，各产业恢复较快。二季度，工业生产已经实现了正增长，6月份全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，已连续三个月保持正增长。

另一方面，需求也逐步恢复。一是投资明显回升，4月份已经开始正增长，6月份房地产投资同比增速达到8.5%；二是消费继续修复，二季度社会消费品零售总额环比降幅收窄15.1个百分点；三是出口明显向好，6月份实现出口正增长，同比增长0.5%。

在经济稳步恢复的同时，物价水平保持稳定。上半年居民消费价格指数（CPI）上涨3.8%，6月份同比上涨2.5%；6月份的工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降3%，降幅比以前有所收窄。

我们也非常关注影响当前经济恢复的一些问题：一是消费的恢复相对滞后，上半年全国居民人均消费支出占可支配收入的比重为62%，比去年下降8个百分点。二是受全球经济下行压力较大的影响，投资增长的制约因素有所放大。三是需求端的恢复速度弱于供给端，消费的恢复速度弱于投资，经济恢复的基础还不牢固。四是当前稳企业保就业的压力比较大，6月份全国调查失业率为5.7%，特别是中小微企业和个体工商户的恢复还面临一些困难。另外，受贷款、债券融资增长较多，GDP略有下降等因素影响，预计全年的宏观杠杆率比去年会有上升。

总的看，中国经济潜力大、韧性足的特点并没有改变，下半年我国经济增长将延续复苏态势，全年有望实现正增长。

记者：受疫情影响，国际形势更加复杂多变，在这种情况下，金融对外开放、国际合作以及人民币国际化会不会受到影响？

易纲：不管国际形势如何变化，最重要的是集中力量办好自己的事，坚定不移地深化金融业改革开放。首先，要落实好近年来宣布的金融改革开放的措施，比如取消证券、基金管理、期货、人身险等领域外资的股比限制；取消合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者的投资额度限制；批准运通、万事达卡、惠誉等机构进入中国市场等。其次，要继续推动全面落实准入前国民待遇加负面清单制度，统一债券市场对外开放的外汇管理政策。

中国一贯主张要在抗疫过程中开展国际合作，我们将继续深度参与全球经济金融治理，切实维护多边主义，建设性参与G20缓债倡议，为全球发展中国家、新兴市场国家和一些低收入国家减债提供一定支持。

当前，人民币国际化的势头非常好。上半年，人民币跨境收付的金额是12.7万亿元，同比增长36.7%，人民币连续8年成为我国第二大跨境收支货币。一季度，在全球官方外汇储备资产中，人民币外汇储备资产份额超过2%，比2016年加入特别提款权篮子（SDR）时增长近一倍。我们将继续积极稳妥地推进人民币国际化和资本项目开放。

●加快深化金融改革开放，促进经济金融健康发展

记者：下半年人民银行工作重点是什么？

易纲：下半年，人民银行将继续认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，保持宏观总量适度、合理增长，着力稳企业保就业，防范和化解重大金融风险，加快深化金融改革开放，促进经济金融健康发展。重点做好以下几方面工作：

一是货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已经出台的稳企业保就业各项政策落地见效。综合运用多种货币政策工具，引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年，同时注意把握好节奏、优化结构，促进普惠型小微企业贷款和制造业中长期贷款合理增长。

二是守住风险底线，继续打好防范化解重大风险攻坚战。我们将加快补齐金融风险处置的制度短板，健全重大金融风险的应急处置机制，转入常态化的风险防控和风险处置。

三是坚定不移推动金融业有序开放。

四是不断深化金融领域的体制机制改革。推动已经出台的金融改革措施落地见效，支持地方政府以化解区域性金融风险为目标，量力而行，深化农村金融机构的市场化改革。在推动改革的过程中，要保持县域农村金融机构法人地位的总体稳定，这样就能保持我国金融体系的完整性，为社区服务，为县域经济服务。

五是继续做好金融管理和金融服务工作，统筹做好金融扶贫工作，深化绿色金融、普惠金融和科技金融创新试点等。

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 02 版）

(责编：曹昆)