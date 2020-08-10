43家外资金融机构确认参加服贸会金融服务专题展

本报北京8月9日电 （记者王昊男）截至目前，2020中国国际服务贸易交易会已有100余家国际国内金融机构参加线上线下展览展示。其中，来自18个国家和地区的43家外资金融机构参展，金融服务展综合展区国际化率超60%。
据介绍，创办于2005年的北京国际金融论坛今年纳入服贸会，将作为2020年服贸会金融服务专题展举办。金融服务专题展作为2020年服贸会8个专题展之一，以“新金融、新开放、新发展”为主题，展会三路并进，包括组织展览展示、论坛交流等。金融板块展览总面积6555平方米，综合展区555平方米，户外展区有6000平方米。
在展示主题上，将集中凸显五大主题展示，包括国家金融管理中心展区、金融业对外开放展区、金融业支持全球服务贸易展区、未来金融与智慧金融展区、全球财富管理展区。在展馆设计上，将充分运用3D、VR、AR、5G等科技手段，打造现代化、数字化、智能化多媒体科技展厅。
七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费 人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】
国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展 新华社北京8月4日电 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】
展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局” 编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】