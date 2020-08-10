43家外资金融机构确认参加服贸会金融服务专题展

本报北京8月9日电 （记者王昊男）截至目前，2020中国国际服务贸易交易会已有100余家国际国内金融机构参加线上线下展览展示。其中，来自18个国家和地区的43家外资金融机构参展，金融服务展综合展区国际化率超60%。

据介绍，创办于2005年的北京国际金融论坛今年纳入服贸会，将作为2020年服贸会金融服务专题展举办。金融服务专题展作为2020年服贸会8个专题展之一，以“新金融、新开放、新发展”为主题，展会三路并进，包括组织展览展示、论坛交流等。金融板块展览总面积6555平方米，综合展区555平方米，户外展区有6000平方米。

在展示主题上，将集中凸显五大主题展示，包括国家金融管理中心展区、金融业对外开放展区、金融业支持全球服务贸易展区、未来金融与智慧金融展区、全球财富管理展区。在展馆设计上，将充分运用3D、VR、AR、5G等科技手段，打造现代化、数字化、智能化多媒体科技展厅。

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 02 版）

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