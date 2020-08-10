减税政策落地 企业获得感更强（经济聚焦）

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今年上半年，各地纾困惠企的各项减税降费政策加速落地，助力市场主体实现更大发展。上半年，全国累计新增减税降费15045亿元。

落实税收优惠政策，缓解企业资金压力；发挥税收大数据优势，促进产业链供需对接；提升业务办理便利度，网上办税便捷高效……一系列政策落到实处，企业获得感更强了。

国家税务总局近日发布的数据显示，上半年，全国累计新增减税降费15045亿元。其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费8941亿元，去年年中出台政策在今年翘尾新增减税降费6104亿元。分税费看，累计新增减税5414亿元，新增社保费降费9631亿元（含新增非税收入降费259亿元）。在新增降费中，由税务部门组织落实的5129亿元，占53.25%。

上半年，各项减税降费政策落实情况如何？企业获得感强不强？记者进行了采访。

税收优惠加速落地，助力企业复工复产

“仅用1天就完成了增值税增量留抵退税审批流程。7天内，251万元留抵退税款就到账了。资金回流的加快，对我们继续研发产品、支持疫情防控是一种实实在在的支持。”深圳华科创智财务总监王家强说。

“减免70万元、缓缴20万元社保费，解了企业资金难题，也解了‘留人’难题。只要人才在，恢复销售只是时间的问题。”昭德（杭州）酒店有限公司财务负责人朱依说。

留抵退税加快、社保费减征……为支持疫情防控物资保障，帮扶市场主体渡过难关，我国出台了一系列政策。数据显示，对疫情防控重点保障物资生产企业全额退还2020年1月1日以后的增值税增量留抵税额，截至5月，累计退税102.02亿元。3月1日，实施小规模纳税人减免增值税政策，截至5月，新增减税104.86亿元，享受增值税减免的企业和个人191万户。2—6月，3项社会保险共减免企业社会保险费5769亿元，缓缴431亿元。

“这里有给力的政策支持，优良的营商环境，巨大的市场潜力，我们要增强信心、迎难而上，努力把疫情造成的损失补回来！”山东发林旅游开发有限公司负责人林玉唐说。为推动“稳外资”税收工作落实，山东齐河县税务局成立“稳外资”专家服务团队，第一时间为该公司办理税款延期缴纳共计100.8万元，一、二季度城镇土地使用税减免22万元，缓解企业资金压力。

“‘五一’小长假起，酒店入住率开始强势反弹，目前已接近去年同期。良好的市场前景让我们坚定了加大投资力度的信心。”林玉唐说。

保市场主体就是保社会生产力。“税务部门聚焦优惠政策要给力、‘非接触式’办税要添力、数据服务大局要尽力、疫情防控工作要加力‘四力’要求，助力企业战疫情促发展。”杭州市税务局局长武建春说，上半年杭州实现新增减税降费225.7亿元，有力保障了广大市场主体稳中有进。今后将加力落实“减、免、延、缓”一系列优惠政策，运用税费政策红利稳固“人才链”，助力数字经济引人育才，助力创新研发升级“产业链”。

税收大数据牵线搭桥，打通产业链堵点

“大数据搭桥太给力了。按照刚刚签订的合同约定，公司的年销售额将达4320万元，不仅弥补了因疫情造成的损失，甚至达到去年销售额的150%！”湖北超音速电子有限公司财务经理胡宏焱说。

在湖北，税务部门开发“助力企业复工复产信息平台”，为供需双方提供信息匹配服务。受疫情影响，超音速电子有限公司的出口业务陷入停滞，鄂州葛店经济技术开发区税务局运用税收大数据，匹配到了有采购需求的河南许继仪表有限公司，在鄂豫两地税务部门联动下，两家企业签订了采购合同。

产业链环环相扣，一个环节梗阻，上下游企业都无法运转。疫情防控期间，税务部门发挥税收大数据优势，从供销链、上下游两端全面深入分析，保市场主体、保产业链供应链稳定，3月18日至6月30日，全国税务系统支持企业复工复产累计成交金额196亿元。

在广东，大数据更是税务部门为企业“牵线搭桥”的得力帮手。广东税务部门开发建设产业链智联平台，让困难企业可以自助搜索联系，更加高效。截至7月28日，已有2000多户企业在平台上使用“寻找货源”的搜索功能，通过平台发布了4400多条产品信息和1200条寻货需求，随着平台的持续推广，越来越多企业更好地实现了复工复产达产。

北京国家会计学院教授李旭红认为，税收大数据可挖掘的空间很大。比如在助力企业复工复产方面，可以通过税收大数据筛选分析出可能享受优惠政策的企业，进行“一对一”线上辅导，还能利用增值税发票开具查询平台跟踪企业复工复产状态，寻找制约上下游产业链发展的因素，找到链条的堵点、断点，为经济运行和趋势决策提供精准数据支撑。同时，在进一步挖掘数据空间方面，还可以通过税收数据进行同比、环比分析以及建立相应的预测模型，动态地分析及预测在复工复产方面不同地区、不同行业、不同规模的企业现状，为经济决策提供帮助。

办税缴费更便利，“非接触”办税成主流

“要是在以往，办理业务需要到大厅现场提交身份证、房产证和租赁合同等资料复印件；如今，所有资料在手机软件上拍照上传即可，足不出户就可以全程办理。”前不久，办税人员张秀敏在“光谷税务远程办税平台”上成功办理了个人房租发票代开业务。3天后，她在家里就收到了税务部门邮寄来的发票。

疫情防控期间，税务总局明确税收减免备案等185个涉税缴费事项可在网上办理。在此基础上，武汉东湖高新区税务局还依托钉钉APP上线“光谷税务远程办税平台”，将部分需前往办税服务厅办理的特殊业务搬至线上，“非接触式”办理涉税事项比例高达95.34%。

数据显示，目前全国企业纳税人90%以上涉税业务可在网上办理，其中纳税申报业务网上办理率达99%以上。

今年，税务部门连续第七年开展“便民办税春风行动”。在上海，税务局开展远程辅导咨询，纳税人可通过税务网站、微信和12366纳税服务热线“三位一体”的智能咨询系统，享受24小时不间断“自助式”咨询服务；在江西，税务部门编制了“非接触式”全程网上办税缴费事项清单，积极引导纳税人通过电子税务局、手机APP、自助办税终端等“非接触式”渠道办理税费业务。

李旭红认为，“非接触式”办税落到实处，帮助企业实现纳税便利化，让税企双方都感受到了实实在在的益处。

税务总局税收科学研究所所长谭珩认为，下半年，全国税务系统应不断深化“放管服”改革，让企业享受更优的税收营商环境，让经济社会发展迸发出更强活力。

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 10 版）

(责编：曹昆)