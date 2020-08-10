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中国农业银行积极支持贫困地区产业发展

金融活水 精准滴灌助脱贫

本报记者  朱  隽

2020年08月10日04:46  来源：人民网－人民日报
 

　　2016年至今，共发放2478.2亿元精准扶贫项目贷款，累计惠及986.9万贫困人口。这是中国农业银行交出的一份扶贫成绩单。

　　“金融服务可以发挥资金聚合功能，精准滴灌，还可吸引更多的社会资源跟进投入，为决战决胜脱贫攻坚贡献力量。”农业银行有关负责人说，2016年以来，农行积极支持贫困地区产业发展、基础设施改善等，努力让金融活水更好地服务脱贫攻坚。

　　培育产业夯实根基

　　李蓉儿越来越觉得自己当初留在家乡的路走对了。

　　两年前，在外务工的李蓉儿回到重庆秀山土家族苗族自治县雅江镇的家。驻村第一书记曹礼元的一番话，让她改变了之前出去闯荡的计划。“在外面打工虽然能挣钱，但花销也大。土蜂养殖是县里支持的特色产业，把这个手艺学好，不会比打工挣得少。”曹礼元说。

　　曹礼元是农行秀山支行当时选派到红星村的驻村第一书记。跟着曹礼元介绍的老师学习蜜蜂养殖技术，李蓉儿很快就成了养蜂的行家里手，家里生活也有了很大改观。“今年我打算扩大养殖规模，曹书记又帮忙推荐，农行给了我30万元贷款。资金有保障，我可以大胆养蜜蜂了。”

　　曹礼元说，村民都渴望脱贫致富，让他们找到合适的产业，才能保障稳定脱贫。

　　为了夯实脱贫产业的发展根基，农行秀山支行围绕全县中药材、茶叶、油茶、畜禽、蔬果“五大特色产业”，打造了特色产业+乡村振兴带头人贷、农家乐贷、电商贷的“5+3”“惠农e贷”产品体系，目前“惠农e贷”余额2.61亿元，实现了全县所有特色产业和所有乡镇全覆盖。推广“特色产业扶贫模式”“专业合作社（大户）带贫模式”等扶贫模式，支持龙头企业、新型农业经营主体和集体经济组织发展支柱产业，做亮做强秀山特色农业品牌，已累计支持新型农业经营主体828户，贷款金额9597万元。

　　不只是在秀山，农行重视发挥金融在全国各贫困地区产业扶贫中的积极作用。2016年至今，已累计发放产业精准扶贫贷款3625.7亿元，通过支持“产业园区带动一批、龙头企业引领一批、专业大户辐射一批”等方式累计带动154.8万贫困人口增收。

　　补齐脱贫基础短板

　　深邃的小巷、修葺整洁的旧式老宅、四合院，贵州黄平县旧州镇的古镇风貌，让不少游客慕名而来。

　　“以前镇里道路不平、房子老旧，别说外地人来旅游了，本地人都不愿留在家里，能出去打工的都出去了。”村民龙大维说。

　　“旧州的变化多亏了农行的贷款。”谈到农行对旧州古镇基础设施改造发放的2.56亿元贷款，黄平县国有资产运营有限责任公司总经理吴广成说，“农行不但将贷款期限放宽至25年，提供优惠利率，办理贷款还能享受绿色通道，困扰我们多年的基础设施落后问题终于解决了。”

　　数据显示，2016年以来，农行在黄平累计支持改善民生相关的扶贫项目8个、投放贷款11.86亿元，重点支持了美丽乡村建设、棚户区改造、农村电网改造、医院建设等，有力促进全县基础设施建设和公用事业发展，助推了“两不愁、三保障”的落实。

　　农行有关负责人表示，自然条件较差，基础设施落后，是制约很多贫困地区发展的瓶颈。农行通过金融活水大力支持贫困地区基础设施、民生工程等重点项目建设，目前已惠及近千万贫困人口。

　　填补金融服务空白

　　“在村里的便利店就能领补助，还能缴费汇款，真方便！”说起再也不用坐车到镇上去取钱，河北武强县东孙庄镇的李裕民大爷连连称赞村里的助农取款点。

　　2016年以来，农行在贫困地区合计新建人工网点102个、自助网点571个。截至2019年末，布放的“惠农通”电子机具对832个国家扶贫重点县行政村覆盖率达86.6%。

　　金融服务网点少、汇款缴费不方便、农资结算难等问题，过去既制约了贫困群众享受现代金融服务，也成为广大农户脱贫致富的阻碍。为服务脱贫攻坚，农行积极打造“五位一体”服务渠道，让更多贫困群众享受到便利的金融服务。

　　如今，农行的掌上银行、网上银行、扫码支付等互联网服务渠道已覆盖全部贫困县。2019年以来，在“三区三州”深度贫困地区试点开展流动金融服务，累计为349个金融服务空白乡镇提供移动金融服务。

　　农行有关负责人表示，农行将继续加大信贷投放，延伸服务网络，充分发挥金融扶贫国家队、主力军作用，全力以赴助力打赢脱贫攻坚战。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月10日 10 版）
(责编：曹昆)
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