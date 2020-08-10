8月9日，贵州省仁怀市科技馆内，小朋友和机器人掰手腕。

暑假期间，仁怀市科技馆成了亲子游的热门场所，众多小朋友在家长的陪伴下，来到科技馆，通过参观浏览、动手实践，学习科学知识、感受科技的神奇。

陈 勇摄（影像中国）

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 10 版）

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