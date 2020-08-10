天津 促进车联网应用落地

天津市车联网产业撮合对接会8月5日在西青区举办，聚合60多家车联网上下游配套企业、20余家相关金融机构开展对接合作，推进车联网示范应用和产业落地。

“本次活动针对天津市车联网产业链本地配套率低、创新应用转化不够、应用场景不足等问题，以龙头企业为牵引，采用平台招商的方式，做好车联网产业链上下游企业、金融机构、科研机构等对接合作，推进车联网示范应用和产业落地。”天津市工业和信息化局局长尹继辉表示。

企业所需“对得准”，落地应用“接得住”。参与天津车联网先导区建设的大唐高鸿副总经理赵德胜说，一方面，撮合对接会搭建了开放平台，相关企业有机会深入了解车联网先导区建设；另一方面，上下游企业可以沟通各自需求，实现合作共赢。

会上，中国汽车技术研究中心介绍了国内外车联网产业发展最新进展，西青区发布了天津（西青）国家级车联网先导区建设方案和车联网应用场景需求。中国移动、大唐高鸿、京东物流等11家重点企业围绕车联网、智慧城市等业务签订战略合作协议，将共同推进天津（西青）国家级车联网先导区建设。

面对面的对接，让合作“零时差”。“此次西青车联网先导区建设计划先期投资4.2亿元，将在基础设施、数据服务、标准支撑等方面加大建设力度，为国内车联网相关企业开拓市场提供商机。”西青区区长白凤祥表示。

汽车产业是天津市重要支柱产业之一。2019年，天津市汽车产业全年产销量达129万辆，同比增长42%。特别是今年上半年，天津市汽车产业顶住压力，实现销售额509.1亿元，同比增长16%。

车联网作为汽车产业转型升级的创新驱动力，具有极强的赋能效应。天津市2019年印发了《天津市车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》，规划到2025年形成车联网成熟的商业模式和完善的产业链条。

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 10 版）

(责编：曹昆)