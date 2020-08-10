湖南高新技术产业上半年投资增长超35%

本报长沙8月9日电 （记者何勇）记者日前从湖南全省产业项目建设推进现场观摩会上获悉：今年以来，湖南全力打通制约复工复产、经济循环的断点堵点，引导企业抓住新的产业风口，围绕新基建、新产业，加大投资力度，夯实发展后劲。

今年上半年，湖南高新技术产业克服疫情等不利因素影响，实现逆势而上，产值增长10%，投资增长超35%。其中，专用设备、电子信息产业增长都超过两位数。湖南工程机械企业三一重工、中联重科，产值分别实现增长18%和20%，蓝思科技等重点电子信息企业产值也实现两位数增长。在高新技术产业投资带动下，今年上半年，湖南实现工业投资增长9.4%，高于全国平均水平16.8个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 10 版）

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