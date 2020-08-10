第五届木耳产业大会举行

本报吕梁8月9日电 （记者乔栋）第五届全国（山西·中阳）木耳产业创新发展大会暨“小木耳、大产业”学习研讨会于8月7日—9日在吕梁市中阳县举行。在产销对接、招商引资洽谈会上，围绕木耳菌包生产、木耳菌种提供、木耳种植技术服务等合作项目，共签约金额10.65亿元。

3天时间里，当地还分别举行了木耳产业创新发展专家报告会、“小木耳、大产业”学习研讨会等活动，展示了木耳产业的创新发展模式和技术成果，打造了木耳行业线上、线下相结合的信息交流和产销对接综合平台。

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 10 版）

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