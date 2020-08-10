引来金融“活水”  直达小微企业（财经眼）

数据来源：人民银行

制图：沈亦伶

为给小微企业发展引来更多金融“活水”，提升货币政策“直达性”，6月1日，两项直达实体经济的货币政策新工具——普惠小微企业贷款延期支持工具和信用贷款支持计划推出，新工具将银行的政策执行力度与激励力度挂钩，精准指导银行加大对小微企业的服务力度。两项新工具落地已经两个多月，政策效果如何？企业有怎样的收获？记者探访多地银行和小微企业，感受新工具的实际成效。

企业贷款容易了，银行放贷主动了

重庆市涪陵区与长寿区交界处，峰峦叠嶂、连绵起伏的黄草山下，坐落着一座砖木结构场棚，一排排黄牛或立或卧，悠闲自得。

涪陵区石达坡肉牛养殖场场长况金华告诉记者：“受疫情影响，外地牛肉运输受限，本地肉牛需求比往年要好。”

对于自家产品的走俏，况金华一度喜忧参半。“市场销售势头好，但肉牛养殖周期长，垫资大，前段时间饲料钱都没着落……”

就在况金华犯愁的时候，涪陵中银富登村镇银行“三农”金融部客户经理苏果向他推荐了“欣农贷”产品，仅三天时间，一笔30万元、4.35%的优惠利率信用贷款就到账了。

与以往相比，这笔贷款发放高效、迅速直达，无需抵押物，银行是如何做到的呢？

“这笔贷款将得到人民银行信用贷款支持计划的优惠资金支持，有了国家政策支持，我们更愿意主动给小微企业提供贷款了。”苏果告诉记者。

苏果口中的“信用贷款支持计划”，是6月1日人民银行新创设的直达实体经济的货币政策工具之一。为破解小微企业缺乏抵押担保的难题，提高小微企业信用贷款比重，人民银行通过信用贷款支持计划提供4000亿元再贷款资金支持。今年3月1日至12月31日期间，地方法人银行符合条件的小微企业信用贷款均可享受。

记者从人民银行获悉，截至7月24日，信用贷款支持计划共支持1694家地方法人银行累计对134万户企业发放普惠小微企业信用贷款207万笔、本金1622亿元。据预测，这一新工具最终将可带动地方法人银行新发放普惠小微企业信用贷款约1万亿元。

不仅帮助需要贷款的小微企业，对于已经有贷款的企业，新工具同样给了很大支持。

6月初，已经复工复产的广西贵港市冠德木业有限责任公司负责人杨柳其心急如焚，公司在贵港农信社的700万元贷款将在月底到期。“现在原材料比较紧缺，买木材需要现金，还贷款后我们可能连工资都发不出了。”

就在此时，贵港农信社营业部主任韦姹任主动找上门来，在了解情况后为杨柳其办理了无还本续贷业务。韦姹任告诉他，6月初人民银行推出贷款延期支持工具后，在人民银行南宁中心支行指导下，已经有很多家企业享受了贷款延期的便利，只要符合条件，银行将努力做到“应延尽延”。

“银行主动同意我们延期还款，让我们能更安心地经营，接下来我们要加大生产规模，5条生产线全开。”杨柳其高兴地说。

据了解，通过贷款延期支持工具，人民银行将提供400亿元再贷款资金，向地方法人银行提供激励，在新工具支持下，银行办理贷款延期积极性明显提高。人民银行数据显示，6月份，全国银行业金融机构对13.3万户企业延期还本3828亿元；对9.7万户企业延期付息232亿元。

政策效果直达实体经济与基层民生

“新工具显著提高了货币政策的精准性和直达性，有助于进一步缓解小微企业融资难、融资贵等问题。”招联金融首席研究员董希淼表示。

市场化、普惠性和直达性，是新工具带给企业和金融机构的普遍感受。

市场化——人民银行通过创新货币政策工具对金融机构行为进行激励，但不直接给企业提供资金，也不承担信用风险。

160万元贷款、3天放贷、利率低至3.85%……重庆农商行高效的金融服务，让重庆奉节县洪保牲畜饲养有限责任公司负责人樊先琼印象深刻，“新工具落地后，银行热情很高。”

“新工具以市场化方式，将政策执行力度与激励效果相结合，从而有效提高地方法人银行的积极性，精准指导银行加大对小微企业的服务力度。”重庆农商行首席风险官江莉说。

市场化方式让金融机构放款主动性、积极性大幅提升。6月份，广西北部湾银行新增普惠小微企业信用贷款1.18亿元，是5月新增贷款的4倍多。网商银行在3—6月共计发放符合条件的普惠小微信用贷款125.8亿元，预计可获得约14.64亿元的信用贷款资金支持，得到政策支持后，该行进一步增加了普惠小微信用贷款的放款量。

与此同时，市场化方式更有利于控制贷款风险。“金融机构直接面对企业，对企业资金需求和经营情况了解得更清楚。”广西合浦国民村镇银行董事长崔志斌认为。

普惠性——只要符合条件的地方法人银行对普惠小微企业办理贷款延期或发放信用贷款，就可以享受支持。

“新工具全面覆盖了普惠小微企业群体，没有行业、领域限制，直接促进了小微企业融资增量、降价、提质、扩面。”江莉告诉记者。

为了提高政策受益面，不少金融机构结合新工具设计了专门的普惠小微信贷产品。在广东台山农商银行，针对小微企业的专属利率产品“暖心小额贷”与新工具几乎同步上线。

直达性——新工具将货币政策操作与金融机构对普惠小微企业提供的金融支持直接联系，保证了精准调控。

“新工具有了更明确的政策目标对象，即小微企业，指导性更强。”重庆黔江银座村镇银行行长周哲给记者算了一笔账，在新工具支持下，银行给小微企业延期贷款2000万元，即可通过利率互换协议享受20万元的奖励资金；对普惠小微企业发放信用贷款，即可获得贷款金额40%的人民银行再贷款资金支持。

不仅是政策目标直指小微企业，政策效果也更有保障。例如贷款延期支持工具明确要求，普惠小微企业在申请延期的同时，需要承诺保持就业岗位基本稳定，从而强化稳企业保就业的政策效果。

福建晋江市灿兴服装织造公司是一家从事服装加工的企业，受全球疫情蔓延影响，企业遭遇外贸退单、延单、应收账款未及时收回等情况，难以归还泉州银行6月19日到期的140万元贷款本金。为缓解资金周转压力，企业原本打算裁员。新工具落地后，企业主动签订了“稳岗就业承诺书”，6月19日，该企业顺利办理140万元贷款续贷，并实现零裁员。

工银国际首席经济学家程实表示，从落地效果看，直达性货币政策工具实现了稳增长、调结构和防风险的动态兼顾，能够让货币政策直达实体经济与基层民生，降低政策阻滞和传导成本，有效激活微观市场主体的活力。

扩大政策覆盖面，惠及更多小微企业

随着新工具落地见效，越来越多金融机构感受到货币政策的精准支持，纷纷加大业务调整和科技创新力度，让更多小微企业享受到实惠。

广西柳州银行去年信用贷款发放不足0.63亿元。新工具落地至6月末，柳州银行创新推出基业长青贷、纳税e贷等多个信用贷款类产品，累计发放普惠小微信用贷款630笔，贷款金额2.85亿元。以前，柳州银行信用类贷款审批权在总行，审批材料较多，新工具落地后，通过创新信贷产品，下放审批权限至各分支行，实现了快速授信放款。

“银行和企业共生共荣，企业发展好了，我们才能走得更长远。”柳州银行董事长黎敦满表示，下一步将根据不同行业的经营特点，加大信用贷款产品创新，提升小微企业信用贷款占比。

新工具落地后，广东南海农商银行进一步加大了纯线上无抵押贷款产品“E税融”的普及推广力度。企业无需提供任何纸质材料，在手机银行APP上就可以自助申办，银行整合企业税务、人行征信、工商等大数据，快速生成授信额度，最快十几分钟资金就可到账。

南海农商银行信贷管理部总经理程志钧表示，利用大数据进行风险判断和评估，既有利于提高小微企业信用贷款比例，也能够借助产品线上化实现小微企业贷款的“扩面”。

程实认为，展望未来，直达性、结构性货币政策工具将得到更为广泛的应用，支持货币政策更加灵活适度、精准导向，进一步支持国民经济重点领域和薄弱环节。同时，直达性货币政策工具有望与财政政策、产业政策、区域发展政策等形成政策组合，全面提升宏观调控能力和水平。

人民银行表示，今年下半年，将重点落实好1万亿元再贷款再贴现政策和两项直达工具，应延尽延，尽可能多地将受疫情冲击的小微企业纳入支持范围。同时，坚持市场化原则，尊重商业银行自主经营权，支持政策不附加硬性要求，消除小微企业顾虑和担忧。

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 18 版）

(责编：曹昆)