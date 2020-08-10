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宏观政策重在落实（财经观）

午  言

2020年08月10日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　看未来，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。要推动经济行稳致远，实现高质量发展，确保宏观政策落地见效是重要一环

　　

　　上半年全国累计办理出口退（免）税8128亿元，截至6月底，已有近2.5万户出口企业享受到出口退税率提高的政策红利，这些举措有效减轻了出口企业资金压力，为稳住外贸基本盘加码助力。截至5月末，制造业中长期贷款余额4.28万亿元，同比增长19.6%，增速创2011年2月以来新高，其中高技术制造业中长期贷款同比增长40.9%，金融支持实体经济更精准更有力……

　　这一个个数字，体现了宏观政策护航经济社会发展的力度。今年以来，我们克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，经济稳步恢复，复工复产逐月好转，二季度经济增长明显好于预期。中国经济面对挑战，站稳了脚跟，展现了韧性，成绩来之不易。这其中，宏观政策加大对冲力度，各地区各部门全面落实积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，落实助企纾困和激发市场活力政策，发挥了重要作用。

　　政策重在落实。看未来，中国经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变，同时也要看到，当前经济形势仍然复杂严峻，不稳定性不确定性较大。要推动经济行稳致远，实现高质量发展，确保宏观政策落地见效是重要一环。

　　宏观政策的方向、重点和力度，是其发挥实效的前提。面对当前形势，财政政策要更加积极有为、注重实效，要保障重大项目建设资金，注重质量和效益。货币政策要更加灵活适度、精准导向，要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，推动综合融资成本明显下降，确保新增融资重点流向制造业、中小微企业。把握好这样的基调，宏观政策就能有的放矢，紧扣当前发展的关键性问题，在正确的方向上持续发力。

　　针对发展中的短板精准施策，宏观政策可以发挥事半功倍的效果。以消费为例，今年以来线上消费持续活跃，线上线下加速融合，共享经济、平台经济逆势成长，消费活力持续迸发，但从总体上看，消费恢复仍慢于生产投资。未来，如果在推动商品消费优化升级、促进服务消费提质扩容、加快培育消费新业态等方面下更大力气，就可以加快释放消费活力，充分发挥我国内需潜力大的优势。再比如，目前投资领域恢复较为明显，但民间投资仍有待进一步激活。今年以来，围绕进一步激发民间投资活力，从相关部门到地方都出台了一系列政策措施，短期立足纾困减负支持企业发展，长期立足转型升级给企业提供保障。通过市场机制鼓励民间投资参与“两新一重”等重大投资领域，不仅有助于形成多元化投资格局，也能拉动投资增速进一步回升。

　　政策有没有落地生根，实际效果怎么样，企业等市场主体的获得感是一个重要衡量标尺。近日，相关部门联合发布《关于做好2020年降成本重点工作的通知》，从减税降费、强化金融支持、降低用能用地成本等方面，为降成本明确路线图、任务书。其中，落实税收减免政策方面，将减免小规模纳税人增值税，免征公共交通运输、餐饮住宿、旅游娱乐、文化体育等服务增值税政策实施期限延长至今年年底，允许小微企业、个体工商户所得税延缓至明年缴纳等等，都将给企业带来实实在在的红利。将这些政策落实到位，让企业进一步轻装上阵，中国经济必将展现出更加生机勃勃的活力。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月10日 18 版）
(责编：曹昆)
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