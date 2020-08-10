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大额现金管理试点工作展开（理财参谋）

存取款超过起点金额要登记

2020年08月10日04:51  来源：人民网－人民日报
 

　　今年7月，大额现金管理试点工作在河北省正式开展。10月1日起，大额现金管理还会在浙江省和深圳市试点。

　　近年来，虽然我国非现金支付业务迅速发展，但流通中现金总量平稳，大额现金交易量继续增长，大额现金支取成为流通现金的重要投放渠道。加强大额现金管理，有利于保障合理需求，抑制不合理需求，为遏制利用大额现金进行违法犯罪提供支撑。

　　试点地区大额现金存取有何变化？

　　据悉，各地对公账户管理金额起点均为50万元，对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。

　　简单理解，如果在河北，个人想去银行存取10万元以上或公司存取50万元以上，大额取款需提前预约，存取款时均要登记，注明存款来源或取款用途等。

　　具体办理过程中，各银行现金存取款登记表需要填写的信息基本相同。以个人客户为例，在存款登记表上，一般需要填写账号和取款金额，勾选存款来源如工资薪金所得、生产经营所得、劳务报酬所得、股息红利所得、财产转让所得等；在取款登记表上，除了填写账号和取款金额，还需勾选取款用途如食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、医疗保健、教育文化娱乐、境外消费、境外投资等。

　　事实上，商业银行大额取现需预约已实行多年。在公众对现金需求总量下降及结构多样化的趋势下，规范大额取现预约，可以更好地满足公众需求，并有效降低社会成本。

　　专家表示，无论是企业还是个人，如果现金使用需求超过了上述限额，只要按照规定，履行一定登记手续后，大额现金的存取不受影响，大额现金管理也不会影响公众办理业务的体验。

　　在合法合理的前提下，公众存取款自由受充分保护，居民的个人隐私及企业的相关商业秘密受严格保护。人民银行表示，已部署各商业银行整合业务信息，系统已有信息不重复采集，以尽可能减少需客户填报信息量，提升服务水平。同时，人民银行将督促各商业银行严格按照《反洗钱法》等相关法律规定，切实保护公众的个人隐私信息。

　　（柴  今）


　　《 人民日报 》（ 2020年08月10日 18 版）
(责编：曹昆)
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