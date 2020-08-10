上半年交行为小微企业减费让利12.5亿元（财经短波）

本报电 今年以来，交通银行不断提升数字化经营基础能力，强化对小微企业金融支持力度，打通各项金融政策直达小微企业的快速通道。截至7月末，交行普惠型小微企业贷款余额较年初增加近540亿元，同比增长约60%，普惠型小微企业贷款客户数较年初增加近2.9万户；上半年，小微企业客户综合融资成本下降0.85个百分点，累计为小微企业客户减费让利12.5亿元。下一步，交行将更加注重精准发力，运用金融科技等手段提升服务实体经济能力，加快金融服务下沉，并进一步让利实体经济。

（何洁蓉）

《 人民日报 》（ 2020年08月10日 18 版）

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