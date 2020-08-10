上半年交行为小微企业减费让利12.5亿元（财经短波）

本报电 今年以来，交通银行不断提升数字化经营基础能力，强化对小微企业金融支持力度，打通各项金融政策直达小微企业的快速通道。截至7月末，交行普惠型小微企业贷款余额较年初增加近540亿元，同比增长约60%，普惠型小微企业贷款客户数较年初增加近2.9万户；上半年，小微企业客户综合融资成本下降0.85个百分点，累计为小微企业客户减费让利12.5亿元。下一步，交行将更加注重精准发力，运用金融科技等手段提升服务实体经济能力，加快金融服务下沉，并进一步让利实体经济。
（何洁蓉）
七部门联合发文进一步清理规范海运口岸收费 人民网北京8月4日电（记者毕磊）据发改委网站消息，近日国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、国资委、海关总署、市场监管总局等七部门联合印发《关于清理规范海运口岸收费行动方案》，全面部署清理规范海运口岸收费工作。 《行动方案…【详细】
国务院印发《若干政策》促进集成电路和软件产业高质量发展 新华社北京8月4日电 日前，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（以下简称《若干政策》）。 《若干政策》强调，集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务…【详细】
展望下半年中国经济:以“新发展格局”应对“新变局” 编者按： 7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。当前，中国经济面临哪些新形势、新任务？下半年，中国经济如何乘势而上，巩固扩大疫情防控和经济恢复成果？“新发展格局”下，中国怎样继续扩大开放？…【详细】
国家税务总局：完善调整部分纳税人个税预扣预缴方法 人民网北京7月29日电 （记者车柯蒙）近日，为进一步支持稳就业、保就业，减轻当年新入职人员个人所得税预扣预缴阶段的税收负担，国家税务总局制发了《关于完善调整部分纳税人个人所得税预扣预缴方法的公告》（以下简称《公告》）。 《公告》称，对一…【详细】