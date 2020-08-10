做大灵活就业的“蓄水池”（锐财经）

近期，河北省清河县制定并落实各项惠企政策，帮助企业恢复正常产能，努力稳就业保民生。图为8月8日，清河县一家汽车零部件生产企业员工在车间内工作。

新华社记者 牟 宇摄

今年以来，江苏省泗洪经济开发区推动企业积极拓展国内、国际市场，新增就业岗位超3000余个，有效带动周边群众就业。图为8月7日，工人在赶制一批销往海外的光纤产品。

耿怀军摄（人民视觉）

8月7日，国务院举行政策例行吹风会，人力资源和社会保障部、国家发改委、民政部、农业农村部等四部委相关负责人就此前国务院办公厅印发的《关于支持多渠道灵活就业的意见》以及人社部等15部门印发的《关于做好当前农民工就业创业工作的意见》进行了解读。据介绍，两份《意见》坚持市场就业和政府促进相结合，拓展就业渠道和加强服务保障相结合，因地制宜、因城施策，通过一系列政策“组合拳”，对稳定和扩大就业带来有力支撑。

全面部署兜底最大民生

人力资源和社会保障部副部长李忠表示，两份《意见》的出台，旨在对个体经营、非全日制以及新就业形态等灵活多样的就业形式强化针对性政策扶持，解决农民工等重点群体在就业创业中遇到的困难和问题。

“灵活就业形势多种多样，主要包括个体经营、非全日制以及新就业形态等，从业人员规模2亿人左右。在解决劳动者生计的同时，缓解了城镇就业压力，成为吸纳就业的‘蓄水池’。”李忠表示，支持多渠道灵活就业是激发劳动者创业活力和创新潜能的有效手段，也是解决低收入群体就业的重要途径。

如何有效拓宽灵活就业渠道？对此，政策层面给出了三方面支撑措施：

一是“拓渠道”。支持发展各类特色小店，给予创业担保贷款、税收优惠、创业补贴等政策支持；推动非全日制劳动者较为集中的保洁绿化、批发零售、建筑装修等行业提质扩容；推动网络零售、线上教育培训、互联网医疗、在线娱乐等行业发展。

二是“优环境”。对在指定场所和时间内销售农副产品、日常生活用品或从事便民劳务活动符合条件的，无须办理营业执照；取消涉及灵活就业的行政事业性收费，对经批准占道经营的，免征城市道路占用费；鼓励各类业主减免或缓收房租，鼓励有条件的地方将社区综合服务设施闲置空间等改造为免费的经营场地等。

三是“强保障”。在新职业开发方面，动态发布新职业，创造更多直播销售、网约配送、社群健康等新就业形态；在培训方面，开展针对性创业培训、技能培训，增强劳动者就业能力；在就业服务方面，拓宽公共就业信息服务范围，鼓励人力资源服务机构提供专业化服务，促进灵活就业供求对接。

多管齐下支持重点群体

“我国现有农民工2.9亿人，其中6成多外出务工。前期受疫情影响，农民工返岗受阻，近期经过各方的共同努力，农民工外出务工的规模在逐步恢复。截至二季度末，农民工外出务工总量达到1.78亿人，已经恢复至去年同期的97.3%。”李忠说，当前农民工就业形势还面临一定压力，两份《意见》提出了多项支持举措。

在援企稳岗方面，今年以来实施“减、免、缓、返、补”等政策，上半年共减免企业养老、失业、工伤三项社保费5769亿元，缓缴三项社保费431亿元，失业保险稳岗返还636亿元，发放各类就业补贴405亿元，对企业渡难关、稳岗位发挥了积极作用。

在促进农民工就地就近就业方面，有关部门通过“发展农林业相关产业吸纳一批”“推动工程建设拉动一批”“通过创业带动一批”的方式，结合特色产业、农村中小型基础设施建设等，将以工代赈劳务报酬资金占比提高至15%以上，有效提升就业吸纳能力。

“我国有14亿人口，假如按100比1的标准规划社区服务人员队伍，社区服务业就可以创造1400万个就业岗位。民政部会同国家卫生健康委印发指导方案，要求低风险地区和未发生病例的社区要支持与居民生活密切相关的社区超市、便利店、菜店和美容美发、洗染、维修等社区生活性服务网点恢复营业保就业。”民政部基层政权建设和社区治理司司长陈越良说。

农业农村部乡村产业发展司负责人吴晓玲介绍，截至7月底，全国新增返乡留乡农民工就地就近就业1300多万。其中，除在本地企业就业及务农外，还有5%的返乡留乡农民工通过云视频、直播直销、民俗特类产业等新业态创业。

优化环境夯实增岗基础

灵活就业“蓄水池”的增大，不仅要靠就业政策本身的支持，更要靠经济环境的扎实改善。在吹风会上，国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友表示，未来将突出抓好以下几方面工作：

推动创新创业引领灵活就业。深入实施创新驱动发展战略，大力推进“大众创业、万众创新”，新建一批“双创”示范基地，持续开展社会服务创业带动就业示范行动，充分发挥双创对灵活就业的带动效应。

发展新产业新业态支撑灵活就业。持续开展“互联网+”行动，推动数字经济、平台经济创新发展，同时积极促进网络零售、互联网医疗、线上课堂等新产业、新业态快速成长，为灵活就业提供更多机会。同时，大力支持5G、数据中心等新型基础设施建设，为新产业、新业态增强就业吸纳能力提供重要支撑。

优化营商环境促进灵活就业。持续深化“放管服”改革，认真落实优化营商环境条例，积极主动为广大灵活就业人员提供精准贴心的服务。同时，抓紧完善与新产业、新业态特别是灵活就业相关的制度规定，切实保障广大灵活就业人员的劳动权益。

“当前全国一共有8300万户个体工商户，带动就业超过2亿，这是自主创业、个人自谋职业的重要载体。受这次疫情的影响，个体工商户面临的实际困难最多。”哈增友说，下一步，国家发改委将积极配合有关部门，主动帮助个体工商户解决租金、融资、社保、税费等方面的难题，为他们提供更直接、更有效的政策帮扶，帮助广大个体工商户尽快渡过难关、实现更好发展。

(责编：曹昆)