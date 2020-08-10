2020年医保药品目录调整启动

本报北京8月9日电 （记者叶紫）国家医保局近日发布《2020年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》。根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》，从2020年起，医保药品目录原则上每年调整一次。2020年药品目录调整分为准备、企业申报、专家评审、谈判和竞价、公布结果5个阶段。
7至8月为准备阶段，由国家医保局牵头，会同工信部、财政部、国家卫健委、国家药监局、国家中医药局研究制订工作方案。征求社会意见后，公布方案。
8至9月根据2020年药品目录调整范围，接受符合条件的企业按规定向国家医保中心提交必要资料。
9至10月组织评审专家进行评审，形成新增调入、直接调出、可以调出、调整限定支付范围等4方面药品建议名单。
10至11月为谈判和竞价阶段。就拟纳入谈判和竞价的药品征求相关企业意向。组织测算专家开展评估，并提出评估意见。谈判专家根据评估意见与企业开展谈判或竞价，确定全国统一的医保支付标准，同步明确管理政策。
11至12月公布药品目录调整结果，发布新版药品目录。
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