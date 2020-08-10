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央行发布货币政策执行报告 稳健的货币政策成效显著

2020年08月10日07:56  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京8月9日电　（记者徐佩玉）中国人民银行6日发布的2020年第二季度中国货币政策执行报告指出，今年以来，稳健的货币政策成效显著，传导效率进一步提升，体现了前瞻性、精准性、主动性和有效性，金融支持实体经济力度明显增强。

　　今年以来，中国人民银行完善结构性货币政策工具体系，精准滴灌。目前，3000亿元专项再贷款和5000亿元再贷款、再贴现政策已基本执行完毕，1万亿元再贷款、再贴现政策有序衔接。同时，创新2项直达实体经济的政策工具，加大对普惠小微企业的支持力度。

　　报告透露，近期，中国人民银行对地方法人银行于今年3月1日至5月31日发放的符合条件的信用贷款，开展了首次信用贷款支持计划操作，涉及全国1170家地方法人银行、39万家小微企业。符合条件的信用贷款本金709亿元，加权平均利率为6.76%。

　　今年以来，结构性货币政策行之有效，中小微企业融资“量增、价降、面扩”。数据显示，6月末，普惠小微贷款余额同比增长26.5%，增速较上年末高3.4个百分点；6月企业贷款平均利率为4.64%，较上年12月下降0.48个百分点。

　　报告指出，长期看，中国经济稳中向好、长期向好、高质量发展的基本面没有改变。但同时也要看到，中国经济运行中还存在一些结构性、体制性、周期性问题，发展不平衡不充分问题仍然突出。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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