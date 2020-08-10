外汇局公布上半年初步数据 中国国际收支处于平衡区间

本报北京8月9日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局7日公布的国际收支平衡表初步数据显示，2020年上半年，中国经常账户顺差859亿美元，与国内生产总值（GDP）之比为1.3%，继续运行在合理区间；直接投资呈现净流入，证券市场双向资金流动保持活跃。
国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英指出，总体来看，上半年中国国际收支仍处于平衡区间。
货物贸易顺差同比增长。2020年上半年，国际收支口径的货物贸易顺差1844亿美元，同比增长2%。分季度看，一季度货物贸易顺差231亿美元，二季度顺差1613亿美元，显示中国经济稳步恢复，复工复产逐月好转。
服务贸易逆差同比收窄。2020年上半年，服务贸易逆差765亿美元，同比收窄41%。其中，旅行逆差617亿美元，同比收窄44%，主要是出境旅行受全球疫情影响大幅收缩；运输逆差191亿美元，同比收窄31%，主要受货物贸易进口下降影响。
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