美零售业破产量逼近十年峰值

1826年成立的罗德与泰勒（Lord & Taylor）是美国历史最悠久的奢侈品连锁百货商店，坐落于繁华的纽约第五大道，以华丽、梦幻的圣诞节橱窗闻名。

然而，在疫情的冲击下，这家老牌巨头也挺不住了。8月2日，Lord & Taylor在弗吉尼亚州里士满申请第11章破产保护，并将向法院提交重组计划，成为继杰西潘尼（J.C.Penney）和尼曼马库斯(Neiman Marcus)等美国老牌百货集团后，最新一家申请破产的知名零售企业。

行业统计数据显示，美国零售商破产申请量正在快速增加，并且情况可能在今年第三季度进一步恶化。

随着疫情蔓延、破产企业增多，美国就业形势面临严峻考验。8月6日，美国劳工部公布的截至8月1日当周的初请失业人数录得118.6万人，虽然数据创3月14日以来新低，但这是美国连续第20周初请失业金人数在100万人以上。

而美国政府提供的每周额外600美元失业补贴已于7月31日停止发放，截至记者发稿，国会两党还没有达成一致意见，上千万美国人面临“断粮”困境。

零售业是破产重灾区

法律服务公司Epiq Systems的数据显示，今年7月，美国共有642家企业申请破产保护，同比增加52%。今年1月至7月，申请破产保护的案件数量较上年同期增长30%，约4200件。

美国破产协会曾表示，“在纽约，大多数小型企业的现金储备不足三个月。这意味着用于重启、偿还租金和购买库存的资金已经用尽，成千上万的企业主面临风险，尤其是少数族裔的企业主。”

在众多行业中，零售业是重灾区。据央视新闻报道，疫情冲击之下，美国零售业破产总量正逼近十年来的最高峰值。据不完全统计，7月份共有32家零售企业申请破产，年内总数达到160家。标普全球表示，今年美国零售业破产数量已经超过了过去8年的总和。这其中包括了许多历史悠久的百年企业、实力雄厚的行业巨头，如美国百年奢侈品零售企业尼曼马库斯、老牌百货J.C.Penney、被称为“总统御衣”的成衣销售商布鲁克斯兄弟。

8月伊始，破产潮趋势延续，Lord&Taylor和Men's Wearhouse已经寻求破产保护。

景顺亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭告诉《国际金融报》记者，目前美国失业率仍居历史高位，而且预计将在很长的一段时间内停留在这一水平。而且，许多财政刺激计划很快将会结束，这可能掀起一波中小企业倒闭的浪潮。Coresight预计，今年全年美国或将有25000家店永久关闭，其中，55%到60%将在美国商场内。

就业雪上加霜

随着越来越多的零售企业破产，零售业的就业机会将继续减少。

8月5日公布的美国7月ADP就业人数（“小非农”）增16.7万人，大幅低于预期的增150万人，前值增236.9万人。虽然5、6、7月ADP就业人数累计增加近800万人，但仍远低于3月和4月的失业人数1970万人。

就业数据公司ADP总裁称，已经看到经济放缓对各个规模和行业的企业都产生了影响。就业市场的复苏在7月有所放缓。

加拿大帝国商业银行在报告中指出，到7月为止，仅有39%的劳动力从4月以来的失业潮中恢复过来，表明美国劳动力市场仍有很长的路要走。若新冠肺炎继续扩散，美国劳动力市场可能在8月陷入停滞。

高盛集团经济学家罗尼·瓦拉克(Ronnie Walaker)也在报告中指出：“数据显示，美国劳动力市场陷入停滞状态，主要归因于新冠疫情进程的恶化。自6月下旬以来，受新冠疫情冲击最为严重的一些州，再次推行封锁举措，导致工厂活动大规模减少。因担心新冠疫情蔓延，其他州也不敢贸然行动，只好把经济重启暂时放在一边。”

“断粮”后动用退休金

目前，每周600美元的联邦失业补助已于7月31日停止发放，截至记者发稿，美国国会仍未就新一轮疫情救助法案达成一致。

根据美国媒体报道，失业补贴政策到期后，各州提供的失业救济差距非常大，从俄克拉荷马州的每周101美元至马萨诸塞州的每周531美元不等，大约有超过四成的美国失业者每月只能领取约800美元的救济金，这显然对于消费者信心和消费意愿都会造成不小的打击。

美国民调机构8月5日一项新的分析预计，540万美国人在8月底将面临财务危机，或被迫离开家园。

CNBC报道称，连续几个月的经济不确定性，让美国人打起了退休储蓄的主意。随着就业形势再度恶化，以及失去失业补助，将有更多人被迫提前支取401（k）退休储蓄。

401（k）计划是许多美国雇主提供的企业补充养老保障制度，该储蓄计划的领取条件要求账户持有人年满59.5岁，如在59.5岁之前提前取款，会产生一笔罚金，金额为提取部分的10%，同时还要缴纳税费。根据3月出台的《关怀法案》，新冠肺炎疫情期间，受到影响的美国民众可以免罚金从401（k）退休账户中提取至多10万美元。这一条款被称为“新冠疫情相关支取”条款，仅在2020年有效。

根据富达投资对公司旗下退休账户的统计，有71.1万人在4月1日至6月30日期间根据《关怀法案》取款，占公司符合条件的退休计划参与者的3%。该公司表示，退休计划储户“新冠疫情相关支取”的中位数为4800美元，其中18600名储户要求提取最高金额，即10万美元。

投资顾问公司Ed Slott & Co.创始人、注册会计师埃德·斯洛特表示：“积累10万美元需要很长时间，通过一次又一次的薪水积累起来并不容易。”如今动用这笔储蓄，对于许多本无储蓄习惯的美国人来说，无异于一场豪赌。

(责编：李都也(实习生)、李栋)