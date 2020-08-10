“一参一控”限制放宽 券商系公募将扩容

随着申请公募牌照限制的放宽，更多资管机构将参与到公募基金行业中，有利于做大公募基金公司业务，同时有利于资管业务的拓展。

公募基金管理办法再次迎来重大修订。

为增强公募基金行业服务实体经济能力，支持行业机构做优做强，创造良好的行业发展生态，证监会日前发布《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法（征求意见稿）》（下称《管理人办法》），意见反馈截止时间为8月30日。

本次修订最大亮点在于“一参一控”限制放宽。此前因该项限制导致多家头部券商或其资管子公司缺乏公募牌照，新规放宽限制后，一些大型公司可以按照“一参一控一牌”同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构。

此外，该项修订还将推动行业良性发展。业内人士对《国际金融报》记者表示，监管倾向于打造国际一流资产管理机构，未来行业强者恒强的局面将会加剧，一些中小公司的成长之路将会愈发艰难。

推出“一参一控一牌”

根据《管理人办法》，备受业界关注的公募牌照“一参一控”限制放开。按照新规中“一参一控一牌”的要求，同一主体或者受同一主体控制的不同主体控制的其他公募基金管理人数量不得超过1家，参股基金管理公司的数量不得超过2家，其中控制基金管理公司的数量不得超过1家。

与此前的“一参一控”略有不同，“一参一控一牌”允许同一主体同时控制一家基金公司和一家公募持牌机构，这意味着部分券商以及旗下券商资管将拥有申请公募牌照的资格，将推动券商旗下产品公募化改造进程。

东方财富Choice数据显示，目前券商中持有公募牌照的仅13家，包括6家证券公司及7家券商资管子公司。分别是高华证券、东兴证券、国都证券、华融证券、山西证券、中银国际证券、渤海汇金资管、财通资管、华泰资管、东方资管、长江资管、浙商资管、中泰资管。

而一些大型券商由于此前“一参一控”的限制，还未拿到公募牌照。比如，中信证券、国泰君安、招商证券、海通证券、银河证券、广发证券、中信建投、国信证券等。

上海法询金融资管研究部总经理周毅钦在接受《国际金融报》记者采访时表示，按照这次拟修订的牌照制度，放宽“一参一控”限制，券商的资管子公司将可以申请公募基金牌照，进而开展公募业务，将便利券商大集合产品公募化改造。随着申请公募牌照限制的放宽，更多资管机构将参与到公募基金行业中，公募基金行业竞争或加剧。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新对本报记者表示，此次修订将有利于做大公募基金公司业务，另一方面有利于资管业务的拓展。资管和公募基金在一定程度上有相互联通之处，资管业务的拓展对公募基金而言会有更多利好。

券商资管公募化将提速

《管理人办法》征求意见稿推出后，券商人士纷纷点赞。有券商人士表示，目前公司已经在推动公募化进程。据记者了解，券商若想拿下公募牌照，主要有两种方式：一种是集团申请公募牌照，另一种是通过资管子公司申请公募牌照。

证监会官网显示，8月5日，民生证券申请设立公募基金公司的资格审批已经获得一次书面反馈。

此前，天风证券一直渴望拿下公募牌照，2015年与长江证券联手拟设立一家公募基金公司，但最终未能实现。2018年，天风证券积极推动公募牌照申请工作，目前未有最新消息。天风证券在去年收购恒泰证券股权之后，间接控股新华基金。

有券商人士认为，《管理人办法》若能推出，将为券商大集合产品的公募化改造提供便利，约7360亿元的存量大集合产品有望转变成为真正的公募产品。

证监会表示，为顺应资管新规过渡期延期一年，《证券公司大集合资产管理业务适用操作指引》过渡期同步延长至2021年底，为券商资管产品的公募化改造留出更多时间。据不完全统计，中金公司、浙商证券、中信证券、国泰君安、太平洋证券等10家券商已完成22只大集合产品的公募化改造。

兴业证券认为，在基金投顾资格放开背景下，券商资管部门也可基于自身投研和产品创设能力，为财富管理条线提供特色化的公募基金产品，为自身带来业务新增长点。

推动公募良性发展

此次《管理人办法》还有四个方面值得公募行业关注：进一步完善基金公司治理机制，突出强化长期激励约束机制，要求基金管理人建立自上而下、由内而外的长期考核制度，加强行业文化建设；加强对公募持牌机构的业务监管，统一公募基金管理业务的监管安排，进一步提高公募基金业务的规范化程度；致力打造国际一流的财富管理机构，支持优质公司集团化运营，完善子公司监管安排，提高综合财富管理服务能力；明确基金管理人退出机制安排，构建进退有序的行业生态。

对于建立长期考核制度，董登新认为，鼓励基金管理人长期投资更有利于投资者的长期收益，看中长期收益而不是短期眼前利益，否则基金也会变成一个“大散户”，这其实是一个很重要的导向。

对于支持优质公司集团化运营，兴业证券认为，未来基金公司或将进一步加大与券商大股东内部的集团化协作。同时，支持优质基金公司设立子公司专门开展资产管理及相关业务，有助于基金公司整合内部资源，完善业务链条，利好优质公司进一步发展。数据显示，目前135家公募基金公司中（除去券商以及券商资管），有56家属于券商系公募，占比达到四成。

对于未来行业竞争，董登新认为，公募基金牌照目前仍然是稀缺的，基金行业也需要构建一个进退有序、优胜劣汰的机制，使整个行业不断做大做强。

目前来看，公募基金市场已成红海，头部化趋势愈发明显，中小型基金公司的发展面临严峻挑战。7月17日，证监会相关部门发布《支持证券基金行业实施组织管理创新》的文件，鼓励基金公司实施市场化并购重组，提升自身行业竞争力。

沪上某中型公募相关人士对《国际金融报》记者表示，其实上述管理办法与金融行业其他机构指导原则一致，行业要推动良性发展，这意味着告别之前的野蛮生长时代。

周毅钦认为，大中型基金公司的规模集中度越来越明显，强者恒强是资管所有子行业未来的大趋势。监管层力推打造国际一流资产管理机构，允许优质基金公司围绕主业推进集团化运营。同时，完善市场化退出渠道，实现“进退有序”，强化“扶优限劣”，未来中小基金公司独立发展之路将更加艰难。

(责编：李都也(实习生)、李栋)